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KA XU CSP PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
210.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Südafrika : 210.000.000 €
Energie : 210.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/06/2014 : 100.000.000 €
29/10/2013 : 110.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Südafrika: EIB-Darlehen über 1,4 Milliarden Rand für erneuerbare Energien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/10/2013
20120340
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KA XU CSP PROJECT
Kaxu Solar One Ltd
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 210 million
EUR 569 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction and operation of a greenfield concentrated solar power (CSP) plant with 100 MW of installed power generating capacity.

The operation will support the objectives of the South African government to increase the share of renewable energy generation and enhance the efficiency of energy use.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the project were located in the EU, it would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU) as amended, requiring the competent national authority to determine the need for an EIA. Under South African law, the project requires a mandatory EIA including initial scoping and public consultation. During appraisal, the Bank will ensure that the project complies with the Bank's principles and standards as regards environmental and social issues.

The project concession has a local preference element requiring the promoter to procure domestically 20% of its investment. The required local component is well below the level at which parts can naturally be sourced locally and at economic prices. A more detailed assessment has been performed by the Bank, verifying that the project meets the Bank's criteria of economy and efficiency.

Kommentar(e)

Intermediaries are the Development Bank of Southern Africa and FirstRand Bank Ltd. This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Südafrika: EIB-Darlehen über 1,4 Milliarden Rand für erneuerbare Energien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KA XU CSP PROJECT
Datum der Veröffentlichung
28 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48482141
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120340
Sektor(en)
Energie
Regionen
Südafrika
Länder
Südafrika
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - KA XU CSP PROJECT
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69291970
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120340
Sektor(en)
Energie
Regionen
Südafrika
Länder
Südafrika
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KA XU CSP PROJECT - Layout Map
Datum der Veröffentlichung
5 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49268015
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120340
Sektor(en)
Energie
Regionen
Südafrika
Länder
Südafrika
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KA XU CSP PROJECT - Ecological Report
Datum der Veröffentlichung
5 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49268267
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120340
Sektor(en)
Energie
Regionen
Südafrika
Länder
Südafrika
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KA XU CSP PROJECT - Avifauna Assessment
Datum der Veröffentlichung
5 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49269467
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120340
Sektor(en)
Energie
Regionen
Südafrika
Länder
Südafrika
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KA XU CSP PROJECT - Paleontological Assessment Report
Datum der Veröffentlichung
5 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49264826
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120340
Sektor(en)
Energie
Regionen
Südafrika
Länder
Südafrika
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KA XU CSP PROJECT - Social Impact Assessment
Datum der Veröffentlichung
5 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49266236
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120340
Sektor(en)
Energie
Regionen
Südafrika
Länder
Südafrika
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KA XU CSP PROJECT - Landcover Map
Datum der Veröffentlichung
5 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49268016
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120340
Sektor(en)
Energie
Regionen
Südafrika
Länder
Südafrika
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KA XU CSP PROJECT - Archeological Study
Datum der Veröffentlichung
5 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49269366
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120340
Sektor(en)
Energie
Regionen
Südafrika
Länder
Südafrika
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KA XU CSP PROJECT - Locality Map
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49266435
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120340
Sektor(en)
Energie
Regionen
Südafrika
Länder
Südafrika
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KA XU CSP PROJECT - Geological Report
Datum der Veröffentlichung
5 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49265220
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120340
Sektor(en)
Energie
Regionen
Südafrika
Länder
Südafrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KA XU CSP PROJECT - Final EIA Report
Datum der Veröffentlichung
5 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49267622
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120340
Sektor(en)
Energie
Regionen
Südafrika
Länder
Südafrika
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - KA XU CSP PROJECT - Visual Assessment
Datum der Veröffentlichung
5 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49269367
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120340
Sektor(en)
Energie
Regionen
Südafrika
Länder
Südafrika
Öffentlich zugänglich
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Südafrika: EIB-Darlehen über 1,4 Milliarden Rand für erneuerbare Energien

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen