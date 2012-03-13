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PROGRAMME COLLEGES COMPETENCES ET EMPLOIS JEUNES

Unterzeichnung(en)

Betrag
677.560.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 677.560.000 €
Bildung : 677.560.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2016 : 30.000.000 €
9/12/2016 : 65.000.000 €
10/02/2017 : 70.000.000 €
17/05/2017 : 70.000.000 €
13/03/2017 : 70.000.000 €
23/06/2014 : 72.560.000 €
23/12/2014 : 100.000.000 €
23/06/2014 : 200.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Januar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/06/2014
20120313
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PROGRAMME COLLEGES COMPETENCES ET EMPLOIS JEUNES
Départements
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 678 million
EUR 2000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Programme d'investissement de construction ou de rénovation de collèges de plusieurs Départements français avec volet efficacité énergétique. Ce programme pourra être réalisé avec intermédiation bancaire ou sous forme de prêts directs aux Départements.

Ce projet aura un impact sur la préparation des collégiens aux futures études supérieures et à l'emploi ; ainsi que sur l'intégration sociale des établissements situés dans des départements moins développés.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet porte sur la construction de nouveaux bâtiments ainsi que sur l'agrandissement et la rénovation d'établissements d'enseignement secondaire inférieur existants, en d'autres termes des collèges. La directive 2011/92/UE ne mentionne pas expressément la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) pour les établissements scolaires ; toutefois, certains sous-projets pourraient être considérés comme des projets de rénovation urbaine et exiger la réalisation d'une EIE (en vertu de l'annexe II de la directive européenne susmentionnée). Ce point sera examiné lors de l'instruction.

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés suivies par le promoteur doivent être conformes aux directives européennes en matière de passation des marchés (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiées par le règlement 1874/2004). Ces procédures seront analysées au cours de l'instruction.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROGRAMME COLLEGES COMPETENCES ET EMPLOIS JEUNES
Datum der Veröffentlichung
3 Jun 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53080023
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120313
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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