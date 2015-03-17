REDEXIS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION

Übersicht
The project is part of the promoter's investment programme to extend the gas distribution networks in Spain for the period 2015-2018. The investments envisaged by the promoter include mainly the construction of new pipelines of various operating pressures to reach unserved Spanish customers who currently rely on fuel oil and propane for heating and cooking purposes. The investment schemes are located in various parts of the country.
The project will allow for the replacement of more polluting fuels by cleaner and cheaper natural gas in the residential, commercial and industrial sectors. Parts of the project will be located in EIB cohesion priority regions.
Some of the investment elements will require an environmental impact assessment. The screening process and results, as well as the potential impact of the project schemes on nature conservation sites, will be assessed during appraisal. The impact that can typically be expected relates to noise nuisance and disturbance during construction, and tends to be limited.
The promoter's capacity and procedures to ensure compliance with safety, environmental and biodiversity regulations will be reviewed during appraisal as will the potential impact on sites of nature conservation and/or on archaeological heritage.
Compliance with EU policy and legislation in the field of the environment will be confirmed when the appraisal has been concluded.
The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.