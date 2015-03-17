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REDEXIS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
160.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 160.000.000 €
Energie : 160.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2015 : 160.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 März 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2015
20120132
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REDEXIS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
REDEXIS GAS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 160 million
EUR 326 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is part of the promoter's investment programme to extend the gas distribution networks in Spain for the period 2015-2018. The investments envisaged by the promoter include mainly the construction of new pipelines of various operating pressures to reach unserved Spanish customers who currently rely on fuel oil and propane for heating and cooking purposes. The investment schemes are located in various parts of the country.

The project will allow for the replacement of more polluting fuels by cleaner and cheaper natural gas in the residential, commercial and industrial sectors. Parts of the project will be located in EIB cohesion priority regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the investment elements will require an environmental impact assessment. The screening process and results, as well as the potential impact of the project schemes on nature conservation sites, will be assessed during appraisal. The impact that can typically be expected relates to noise nuisance and disturbance during construction, and tends to be limited.
The promoter's capacity and procedures to ensure compliance with safety, environmental and biodiversity regulations will be reviewed during appraisal as will the potential impact on sites of nature conservation and/or on archaeological heritage.
Compliance with EU policy and legislation in the field of the environment will be confirmed when the appraisal has been concluded.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - REDEXIS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION - Gasoducto de Transporte Primario cas Tresorer Manacor Felanitx
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57903476
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120132
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - REDEXIS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION - Proyecto Gasoducto de Transporte Primario son Reus-Inca-Alcúdia
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58095690
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120132
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REDEXIS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
Datum der Veröffentlichung
3 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60139425
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120132
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - REDEXIS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION - Puerto de Santa María-Chiclana
Datum der Veröffentlichung
14 May 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66463317
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120132
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REDEXIS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION - Villanueva del Arzobispo-Castellar (Jaén)
Datum der Veröffentlichung
8 Jun 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66867923
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120132
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - REDEXIS GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
119274957
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120132
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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