Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PIAGGIO R&D II

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 60.000.000 €
Industrie : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/11/2012 : 60.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PIAGGIO R&D II
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PIAGGIO R&D II
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Forschung und Entwicklung: EIB-Darlehen von 60 Mio EUR an die Piaggio-Gruppe für Vorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 April 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/11/2012
20120054
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PIAGGIO R&D II
PIAGGIO & C SpA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 138 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Financing of Piaggio's Research & Development activities

The main objectives of the R&D programme of the promoter are active, passive and preventive safety, improvement of thermal motor technology; development of hybrid and alternative-fuel vehicle technology; development of electric motors; reduction of emissions; development of innovative Powered Two-Wheelers (“PTWs”) and new light commercial vehicle concepts. The project will be carried out in Italy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns primarily investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an EIA under Annex II of the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. In addition it includes capital expenditures related to the R&D activities and the pre-industrialisation of the products. Whether these investments concern test benches for engines, which fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, will be clarified during the project’s appraisal.

The promoter is a private company operating in the manufacturing sector, not covered by EU Directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects, but nevertheless the Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Kommentar(e)

The project may be financed under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
16/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PIAGGIO R&D II
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PIAGGIO R&D II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Forschung und Entwicklung: EIB-Darlehen von 60 Mio EUR an die Piaggio-Gruppe für Vorhaben

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PIAGGIO R&D II
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64129405
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120054
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PIAGGIO R&D II
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71186036
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120054
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PIAGGIO R&D II
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PIAGGIO R&D II
Andere Links
Übersicht
PIAGGIO R&D II
Datenblätter
PIAGGIO R&D II
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Forschung und Entwicklung: EIB-Darlehen von 60 Mio EUR an die Piaggio-Gruppe für Vorhaben

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Forschung und Entwicklung: EIB-Darlehen von 60 Mio EUR an die Piaggio-Gruppe für Vorhaben
Andere Links
Related public register
16/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PIAGGIO R&D II
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PIAGGIO R&D II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen