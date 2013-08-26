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ETAP SOUTH TUNISIAN GAS

Unterzeichnung(en)

Betrag
380.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 380.000.000 €
Energie : 380.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/03/2014 : 150.000.000 €
8/09/2014 : 230.000.000 €
Andere Links
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10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ETAP SOUTH TUNISIAN GAS
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12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ETAP SOUTH TUNISIAN GAS - Gas Treatment Plant of Gabès
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22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ETAP SOUTH TUNISIAN GAS
Zugehörige Pressemitteilungen
Tunesien: EIB-Darlehen von über 1 Milliarde Euro seit Januar 2011 für Investitionen in Tunesien
Zugehörige Pressemitteilungen
Tunesien: 150 Mio EUR für den Infrastrukturausbau und die Energieversorgung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 August 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/03/2014
20120053
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ETAP SOUTH TUNISIAN GAS
l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ETAP. L'ETAP est une entreprise publique dont le capital est entièrement détenu par l'État tunisien. L'ETAP a pour objet principal la production, l'exploitation et la commercialisation des hydrocarbures. En outre, l'ETAP assure l'approvisionnement du marché local en pétrole et en gaz et revêt, en conséquence, une importance stratégique pour l'économie nationale. OMV dont le siège est basé à Vienne, s'occupe de la production de gaz et de pétrole. Leurs trois métiers de base sont, l'exploration et la production, le raffinage pétrolier, gaz et production d'électricité. Leurs opérations sont principalement des gisements établis en Roumanie, en Autriche, ainsi qu'un certain nombre d'actifs en Afrique du Nord, Moyen-Orient, la mer Noire et la mer Caspienne et offshore. Les actions de OMV AG sont cotées à la bourse de Vienne où se trouve le siège social.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 380 million
EUR 1009 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Projet stratégique s'inscrivant dans le cadre du développement du potentiel gazier du sud tunisien

Le projet est stratégique pour la Tunisie car il s'inscrit dans le cadre du développement du potentiel gazier du Sud de la Tunisie. Ce projet est essentiel pour le développement économique en permettant de répondre aux besoins croissants de demande en gaz de l'économie et des foyers tunisiens à moyen et long termes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Cinq études d'impacts environnementales et sociales et les approbations correspondantes ont été requises pour ce projet. Les études ont été finalisées et approuvées. La fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux fournit de plus amples renseignements.

La banque demandera à ce que le projet soit réalisé conformément aux dispositions applicables de son guide de passation des marchés.

Kommentar(e)

Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l'UE.

Weitere Unterlagen
10/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ETAP SOUTH TUNISIAN GAS
12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ETAP SOUTH TUNISIAN GAS - Gas Treatment Plant of Gabès
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12/07/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ETAP SOUTH TUNISIAN GAS - Central Processing Facility
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ETAP SOUTH TUNISIAN GAS
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49387332
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120053
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ETAP SOUTH TUNISIAN GAS - Gas Treatment Plant of Gabès
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54267104
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120053
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ETAP SOUTH TUNISIAN GAS - Condensate Pipeline Construction Project
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54267108
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120053
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ETAP SOUTH TUNISIAN GAS - Central Processing Facility
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54267112
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120053
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ETAP SOUTH TUNISIAN GAS - Gas Pipeline Construction Project (KP0 - KP52)
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54267110
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120053
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ETAP SOUTH TUNISIAN GAS - Nawara Concession Development Project (PK52-PK370)
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54267106
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120053
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - ETAP SOUTH TUNISIAN GAS
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157466649
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120053
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Tunesien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Übersicht
ETAP SOUTH TUNISIAN GAS
Datenblätter
ETAP SOUTH TUNISIAN GAS
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Tunesien: 150 Mio EUR für den Infrastrukturausbau und die Energieversorgung

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Tunesien: EIB-Darlehen von über 1 Milliarde Euro seit Januar 2011 für Investitionen in Tunesien
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen