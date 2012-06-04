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AZ SINT-MAARTEN HOSPITAL MECHELEN (B)

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 110.000.000 €
Gesundheit : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/11/2013 : 50.000.000 €
8/05/2015 : 60.000.000 €
Andere Links
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AZ SINT-MAARTEN HOSPITAL MECHELEN (B)
Related public register
09/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AZ SINT-MAARTEN HOSPITAL MECHELEN (B)
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB finanziert das neue regionale Krankenhaus AZ Sint-Maarten in Mechelen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juni 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/11/2013
20110634
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AZ SINT-MAARTEN HOSPITAL MECHELEN (B)
EMMAUS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
EUR 330 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a building for a general hospital on a new site in the city of Mechelen, merging 3 existing hospitals.

By merging the services on one single site, the project will lead to the reorganisation of service delivery, of logistics and to an improvement of the general functioning of the hospital. Unit-cost reductions, shorter patients’ stays, greater comfort are expected results of the operation. More generally, healthcare being an element of social cohesion, the project will have positive social benefits.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority.

The Promoter is required to respect national and EU legislation applicable to public authorities’ procurement and the Bank requires that all relevant contracts for the implementation of the projects have been, or will be, tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement practices for the investment project will be examined during appraisal.

Weitere Unterlagen
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AZ SINT-MAARTEN HOSPITAL MECHELEN (B)
09/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AZ SINT-MAARTEN HOSPITAL MECHELEN (B)
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB finanziert das neue regionale Krankenhaus AZ Sint-Maarten in Mechelen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Environmental and Social Completion Sheet - AZ SINT-MAARTEN HOSPITAL MECHELEN (B)
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124172895
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110634
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AZ SINT-MAARTEN HOSPITAL MECHELEN (B)
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54904141
Thema
N/A
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110634
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AZ SINT-MAARTEN HOSPITAL MECHELEN (B)
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09/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AZ SINT-MAARTEN HOSPITAL MECHELEN (B)
Andere Links
Übersicht
AZ SINT-MAARTEN HOSPITAL MECHELEN (B)
Datenblätter
AZ SINT-MAARTEN HOSPITAL MECHELEN (B)
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB finanziert das neue regionale Krankenhaus AZ Sint-Maarten in Mechelen

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB finanziert das neue regionale Krankenhaus AZ Sint-Maarten in Mechelen
Andere Links
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Photogallery

Replacing 3 ageing hospitals with a new facility in Mechelen, Belgium, to offer modern medical environment and the best healthcare services to the patients of the region
AZ Sint-Maarten Hospital Mechelen (B)
©To be defined
Replacing 3 ageing hospitals with a new facility in Mechelen, Belgium, to offer modern medical environment and the best healthcare services to the patients of the region
AZ Sint-Maarten Hospital Mechelen (B)
©To be defined

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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