Übersicht
Renewal of PKP Intercity rolling stock including purchase of 30 new trains (double-deckers) to be used on Warsaw-Lodz line and 25 coaches to be used on the line from Wroclaw - Poznan - Bydgoszcz - Gdynia (E-59 line), modernisation of 68 trains to be used on lines E-30 and E-59 on the connection from Przemysl to Szczecin.
Supporting public transport with the renewal of rolling stock of the national long distance passenger rail operator including: (i) the purchase of 30 new double decker carriages for use on the Warsaw Lodz line under the low cost TLK brand; (ii) the purchase of 25 carriages to be used on E59 (Wroclaw, Poznan, Bydgoszcz, Gdynia); and (iii) the modernisation of 68 carriages to be used on Przemysl to Szczecin.
The investments proposed under the project do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 85/337/EEC as refurbishment/manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. All else equal, the project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the passenger market that are most appropriately met by rail.
The promoter is a contracting authority governed by public law and is subject to provisions of Directive 2004/17/EC as transposed through Polish Public Procurement Law. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the Directive, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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