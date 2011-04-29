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PKP INTERCITY ROLLING STOCK

Unterzeichnung(en)

Betrag
190.204.469,84 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 190.204.469,84 €
Verkehr : 190.204.469,84 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2013 : 190.204.469,84 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PKP INTERCITY ROLLING STOCK
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - PKP INTERCITY ROLLING STOCK
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen von 186 Mio EUR zur Modernisierung der Eisenbahn

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 April 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2013
20110429
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PKP INTERCITY ROLLING STOCK
PKP INTERCITY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 186 million (EUR 46 million)
PLN 465 million (EUR 116 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Renewal of PKP Intercity rolling stock including purchase of 30 new trains (double-deckers) to be used on Warsaw-Lodz line and 25 coaches to be used on the line from Wroclaw - Poznan - Bydgoszcz - Gdynia (E-59 line), modernisation of 68 trains to be used on lines E-30 and E-59 on the connection from Przemysl to Szczecin.

Supporting public transport with the renewal of rolling stock of the national long distance passenger rail operator including: (i) the purchase of 30 new double decker carriages for use on the Warsaw Lodz line under the low cost TLK brand; (ii) the purchase of 25 carriages to be used on E59 (Wroclaw, Poznan, Bydgoszcz, Gdynia); and (iii) the modernisation of 68 carriages to be used on Przemysl to Szczecin.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments proposed under the project do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 85/337/EEC as refurbishment/manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. All else equal, the project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the passenger market that are most appropriately met by rail.

The promoter is a contracting authority governed by public law and is subject to provisions of Directive 2004/17/EC as transposed through Polish Public Procurement Law. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the Directive, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PKP INTERCITY ROLLING STOCK
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - PKP INTERCITY ROLLING STOCK
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen von 186 Mio EUR zur Modernisierung der Eisenbahn

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PKP INTERCITY ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48204714
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110429
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PKP INTERCITY ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
31 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77302121
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110429
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PKP INTERCITY ROLLING STOCK
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31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - PKP INTERCITY ROLLING STOCK
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PKP INTERCITY ROLLING STOCK
Datenblätter
PKP INTERCITY ROLLING STOCK
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen von 186 Mio EUR zur Modernisierung der Eisenbahn

Aktuelles und Storys

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Polen: EIB-Darlehen von 186 Mio EUR zur Modernisierung der Eisenbahn
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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