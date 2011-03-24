Wind Park Noordoostpolder

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Windpark Creil B.V., VWW Ontwikkeling en Exploitatie B.V. and Acousticon Windpark B.V.
The project concerns the construction and operation of in total 26 wind turbines, thereby creating an installed capacity of 195 MW onshore.
The development of wind energy capacity will support EU and national targets for renewable energy generation and contribute to environmental and security of energy supply objectives.
The project, by virtue of its technical characteristics, falls under Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended) with regard to the Environmental Impact Assessment (EIA). For onshore wind farms having a capacity of over 15 MW and/or consisting of more than 10 wind turbines, national regulations require a full EIA. An EIA and an Appropriate Assessment have been conducted and Environmental Consent was obtained in November 2010. The project area is part of a Natura 2000 site.
The promoter - a privately owned company not benefiting from special or exclusive rights - is not subject to the EU Utilities Directive. The Bank will however verify that the procurement procedures comply with the Bank’s principles and its statute, i.e. works, goods and services will be appropriately selected and are offered at competitive prices.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.