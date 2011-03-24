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WIND PARK NOORDOOSTPOLDER

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 150.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/02/2014 : 150.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - NL
Related public register
24/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WIND PARK NOORDOOSTPOLDER
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - WIND PARK NOORDOOSTPOLDER
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB-Darlehen von 150 Mio EUR für den größten Onshore-Windpark

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Januar 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/02/2014
20110324
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Wind Park Noordoostpolder

Windpark Creil B.V., VWW Ontwikkeling en Exploitatie B.V. and Acousticon Windpark B.V.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 150 million
The total cost of the project is estimated at EUR 450 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction and operation of in total 26 wind turbines, thereby creating an installed capacity of 195 MW onshore.

The development of wind energy capacity will support EU and national targets for renewable energy generation and contribute to environmental and security of energy supply objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project, by virtue of its technical characteristics, falls under Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended) with regard to the Environmental Impact Assessment (EIA). For onshore wind farms having a capacity of over 15 MW and/or consisting of more than 10 wind turbines, national regulations require a full EIA. An EIA and an Appropriate Assessment have been conducted and Environmental Consent was obtained in November 2010. The project area is part of a Natura 2000 site.

The promoter - a privately owned company not benefiting from special or exclusive rights - is not subject to the EU Utilities Directive. The Bank will however verify that the procurement procedures comply with the Bank’s principles and its statute, i.e. works, goods and services will be appropriately selected and are offered at competitive prices.

Weitere Unterlagen
24/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WIND PARK NOORDOOSTPOLDER
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - WIND PARK NOORDOOSTPOLDER
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - NL
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB-Darlehen von 150 Mio EUR für den größten Onshore-Windpark

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WIND PARK NOORDOOSTPOLDER
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54904759
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110324
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WIND PARK NOORDOOSTPOLDER
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88312230
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110324
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
24/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WIND PARK NOORDOOSTPOLDER
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - WIND PARK NOORDOOSTPOLDER
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Übersicht
Wind Park Noordoostpolder
Datenblätter
WIND PARK NOORDOOSTPOLDER
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - NL
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB-Darlehen von 150 Mio EUR für den größten Onshore-Windpark

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB-Darlehen von 150 Mio EUR für den größten Onshore-Windpark
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - NL
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - WIND PARK NOORDOOSTPOLDER

Photogallery

Construction of 26 new turbines in the existing Windpark Noordoostpolder; with 86 wind turbines and a capacity of 195 MW, it is the largest wind farm in the Netherlands
Wind Park Noordoostpolder
©NOP Agrowind
Construction of 26 new turbines in the existing Windpark Noordoostpolder; with 86 wind turbines and a capacity of 195 MW, it is the largest wind farm in the Netherlands
Wind Park Noordoostpolder
©NOP Agrowind

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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