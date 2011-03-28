DESENVOLVIMENTO PORTO DE LEIXOES

Übersicht
Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. (“APDL”)
The project consists of the development of the port of Leixões, in the North of Portugal. It includes the construction of a logistics platform in the direct vicinity of the port, as well as the development of a new “Cruise Terminal”, which is composed of a cruise terminal, a marina, and a Science and Technological Sea Park.
The project is eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest on two counts: trans-European transport networks and Sustainable Transport.
The project falls under Annex I of the EIA Directive and, as such, is required to comply with the requirements of the EU EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The project was the subject of EIAs, with environmental authorizations granted in February and May 2009. All relevant EIA documentation (including compliance with the EU Habitats Directive 92/43/EEC) will be the subject of review during project appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/ shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.