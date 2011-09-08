Georgia East – West Highway

Übersicht
Roads Department of Georgia
12 Kazbegi avenue, 0160 Tbilisi, Georgia
info@georoad.ge
Construction of new road and upgrading of existing road.
The project aims at upgrading and improving the most Western part of the East-West highway, from Zestaponi to Batumi-South 10 km before the Turkish Border at Sarpi, for a total length of about 185 km.
If located within the EU, the project would fall under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC as amended and would require a full EIA, including the necessary issues relating to the Habitats and Birds Directive. As part of the EIA a scoping and screening of the motorway component of the project has been performed incorporating amongst others, biodeversity analyisis, analyses of alternatives and intensive public meetings/consultations. At design stage the balance of the EIA will be performed on the chosen alternative, including preparation of the environmental mitigation plan as well as land acquisition and resetlement plan. During this phase a second round of public consultations will be held.
The legal documentation will oblige the promoter to ensure that any procurement procedures on the sections financed by the Bank are done in accordance with EIB Guidelines and the relevant applicable EU rules.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.