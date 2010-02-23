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LANDSVIRKJUN BUDARHALS HYDROPOWER

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Island : 70.000.000 €
Energie : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/03/2011 : 70.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Februar 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/03/2011
20090746
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Landsvirkjun Budarhals Hydropower

Landsvirkjun

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 70 million.
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the development, construction and operation of a hydroelectric plant with associated reservoir and dam.

The objective of the new power unit is to meet increasing demand for electricity in the industrial, residential and commercial sectors.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project, if located in the EU, would fall under Annex I of the EU Directive 85/337/EC as amended and would require a full EIA. An EIA that has included some public consultation has been conducted by the promoter who received an environmental permit already in 2001. During the appraisal the Bank shall verify if the EIA process has been carried out properly and that appropriate mitigation and compensation measures have been put in place.

The promoter is a public undertaking under the definition given in the EU Procurement Directive 2004/17/EC. Based on the preliminary information available, the promoter will be procuring the project construction contracts in compliance with such Directive including the relevant publications in the OJEU.

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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen