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CLSG INTERCONNECTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Sektor(en)
Energie : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2012 : 12.500.000 €
10/12/2012 : 62.500.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) - - EN
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CLSG INTERCONNECTION
Zugehörige Pressemitteilungen
Europa unterstützt Ausbau von Stromnetzen in Westafrika mit 75 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 August 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2012
20090712
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CLSG INTERCONNECTION
WEST AFRICAN POWER POOL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 370 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The power interconnection between Côte d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone and Guinée (CLSG) is a priority project of the West African Power Pool (WAPP) that will enable power exchanges between the four countries.

This project will enable power exchanges between Côte d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone and Guinée, thereby improving the supply of electricity in these post-conflict countries. In the medium term, the project should enable the development of the hydropower potential of Guinée. In Sierra Leone, the availability of low cost and reliable electricity is a necessary prerequisite for the recovery of economic and human development activites.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project, if implemented inside the EU, would fall under Annex 1 of EIA directive, requiring an EIA. The promoter has conducted an ESIA with an international consultant. The process has included public consultation. The identified environmental risks are typical for high voltage transmission projects, including vegetation and forest cleaning, visual impact, avifauna collisions and resettlement of people from transmission corridor. The study includes appropriate mitigating measures like re-routing the line at the areas of environmental hotspots, visual impact minimisation and resettlement action plan.

The Bank will require that the procurement is carried out in accordance with the EIB's Guide to Procurement and will provide guidance to the promoter.

Weitere Unterlagen
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CLSG INTERCONNECTION
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Weitere Veröffentlichungen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Europa unterstützt Ausbau von Stromnetzen in Westafrika mit 75 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CLSG INTERCONNECTION
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66398483
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20090712
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Westafrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CLSG INTERCONNECTION
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Datenblätter
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Europa unterstützt Ausbau von Stromnetzen in Westafrika mit 75 Mio EUR

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen