PAROSENI POWER PLANT

Übersicht
Environmental improvements for Unit 4 of Paroseni coal-fired Combined Heat and Power Plant (CHPP), comprising the deployment of a flue gas desulphurisation installation (FGD) and system for collection, transport and storage of ash and slag (DSS).
The project contributes to the Bank’s priority lending objectives such as supporting economic development in convergence regions and protection of the environment as well as EU energy objectives.
The project is subject to Annex II of the EIA Directive (85/337/EEC and amendments). According to the decision by the Competent Authority, a full Environmental Impact Assessment is not required. The environmental permits for the investment have been received by the Promoter. The project will ensure compliance of Unit 4 with EU Directives 1999/31/EC and 2001/80/EC, and result in a significant decrease in SO2 emissions and lower pollution caused by ash and slag handling activities.
As a state owned entity, the Promoter is subject to the EU legislation on procurement. The contracts for both FGD and DSS were announced in OJEU of July 2009.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.