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CHINA CLIMATE CHANGE FRAMEWORK LOAN II

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
China : 500.000.000 €
Dienstleistungen : 29.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 50.000.000 €
Industrie : 135.000.000 €
Energie : 286.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/12/2010 : 29.000.000 €
3/12/2010 : 50.000.000 €
3/12/2010 : 135.000.000 €
3/12/2010 : 286.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 September 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2010
20090490
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
China Climate Change Framework Loan II

Ministry of Finance of the People’s Republic of China

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Indicative amount of EUR 500 million.
Indicative amount of EUR 1 800 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project would be a multi-investment scheme under which the Bank could support several individual renewable energy/energy efficiency projects.

The project will contribute to Climate change mitigation through the efficient use of energy, the development of renewable energy, and the associated avoidance or reduction of green house gas emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments may either fall under Annex I of the EU EIA Directive, requiring an EIA, or under Annex II of the same Directive leaving it to the competent authority to determine whether or not an EIA is required. For each individual allocation, the Bank’s services will perform due diligence to ensure compliance with the Bank’s environmental and social requirements.

The procurement procedures for the schemes to be financed by the EIB loan shall be in compliance with the EIB Guide to Procurement, meaning in practice for most if not all schemes international tendering published in the Official Journal, open to all qualified suppliers.

Weitere Unterlagen
28/11/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CCCFL II - URUMQI BUILDING EFFICIENCY
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CCCFL II - URUMQI BUILDING EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2014
Sprache
Chinesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56272626
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090490
Sektor(en)
Energie
Industrie
Dienstleistungen
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
China
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CCCFL II - URUMQI BUILDING EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56307498
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090490
Sektor(en)
Energie
Industrie
Dienstleistungen
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
China
Öffentlich zugänglich
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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