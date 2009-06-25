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HOPITAUX PRIVES DE METZ

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 60.000.000 €
Gesundheit : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/11/2009 : 27.000.000 €
12/11/2009 : 33.000.000 €
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Eine Partnerschaft mit der EIB für den Bau des neuen Krankenhauses Robert Schuman in Metz

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Juni 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/11/2009
20090345
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Hôpitaux Privés de Metz (Construction de l’hôpital Robert Schuman)

Association des Hôpitaux Privés de Metz (HP Metz)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
60 millions d’EUR.
120 millions d’EUR.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Ligne de crédit pour la construction de l’hôpital R. Schuman à Metz en France.

La construction du nouvel hôpital permettra dans un premier temps, de regrouper sur un seul site l’ensemble des activités chirurgicales, d’hépato-gastroertérologie, néphrologie et dialyse d’HP Metz, favorisant ainsi la prise en charge des patients.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le respect des directives communautaires et des réglementations nationales en matière de protection de l’environnement est requis.

Le respect des directives communautaires et des réglementations nationales en matière de passation des marchés est requis.

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Frankreich: Eine Partnerschaft mit der EIB für den Bau des neuen Krankenhauses Robert Schuman in Metz

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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