AUTOSTRADE - FIRENZE-BOLOGNA III

Übersicht
Autostrade per l’Italia SpA, Italy’s largest toll motorway builder and operator and one of the leading players in the European motorway sector.
The project sections run largely parallel to the existing alignment, providing for additional motorway capacity to accommodate high traffic volumes (especially heavy goods vehicles) crossing the numerous Apennines passes in Central Italy. Construction works already started and the full upgrade is expected to be completed by 2013.
The project aims at improving traffic fluidity and road safety, in line with international standards. The existing motorway currently suffers from significant congestion. The proposed upgrades are expected to result in travel time savings and a reduction in vehicle operating costs. The project is also expected to have some air quality and greenhouse gas benefits by way of relative reduction of vehicle emissions.
The project will be required to comply with the relevant national and regional legal framework to be acceptable in environmental terms to EIB and in line with EU environmental policy. In particular, compliance with the following EIA Directives will be discussed and verified during appraisal.
The contracting authority is a public promoter obliged to comply with EU directive 2004/18 and National Public Procurement legislation. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with this legal framework. Details of procurement procedures will be verified during the appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.