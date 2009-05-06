Mombasa-Nairobi Transmission Line

Übersicht
Kenya Electricity Transmission Company (KETCo)
Construction of a 450 km long 400 kV double-circuit power transmission line from Mombasa to Nairobi, construction of a 19 km 220 kV double-circuit line in Nairobi area, and expansion of substations in both Nairobi and Mombasa.
The project is primarily intended to transfer power generated in the coast area to the main load centre around Nairobi, the capital. The Government of Kenya’s electrification target is to add 1 million consumers to the grid over the next 5 years. This will require substantial investments in both generation and transmission. Substantial new thermal generation capacity is planned in Mombasa. The project is designed to evacuate this new power capacity to Nairobi.
Due to the project’s characteristics, the Kenyan legislation requires an environmental impact assessment. A consultant has therefore prepared an EIA report which identifies a number of issues such as the vicinity of a national park and the need of moving up to 280 households. Public consultations have highlighted the need for adequate and timely compensation of affected people. The environmental authority has issued its approval of the project.
Procurement of supplies envisaged to be financed by the EIB will be in line with the Bank’s Guide to Procurement to which the promoter is familiar. Other contracts will also be tendered internationally, in line with the rules of the other lenders involved.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.