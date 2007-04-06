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DERBA MIDROC CEMENT COMPANY

Unterzeichnung(en)

Betrag
29.045.375 €
Länder
Sektor(en)
Äthiopien : 29.045.375 €
Industrie : 29.045.375 €
Unterzeichnungsdatum
23/06/2008 : 29.045.375 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 März 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/06/2008
20070406
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Derba Midroc Cement Company
Midroc Group
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 32 million.
USD 351 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in the development of a greenfield cement plant and the adjacent limestone quarry as well as the related infrastructure.

The project, with a full capacity of 2.5 millions tons of cement per year, will produce 30% of Ordinary Portland Cement (OPC) and 70% of Pozzolan Portland Cement (PPC) to be sold on the domestic market.
The project will contribute to reduce the current shortage in cement in Ethiopia and help reduce prices. The project will have a high positive impact on the local economy and will contribute to alleviate poverty.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An equivalent project in the EU would fall under Annex II of Directive 97/11 as amended by Directive 2003/35. An Environmental and Social Impact Assessment study has been prepared by an independent consultant. This includes the quarry, the plant site and the access roads. The process included public consultations. The project involves a limited population resettlement for which a Resettlement Action Plan is being implemented.

 

If located in the EU, the project would not be subject to EU Procurement Directives. The main equipment and services for the project have been tendered to international companies, in line with the Bank’s procurement policy. 

 

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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