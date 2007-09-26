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PG ENTREPRISES TUNISIENNES V

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 200.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2007 : 200.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 September 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2007
20070374
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Tunisian Enterprises V Global Loan
Tunisian banks selected on the basis of financial criteria and in accordance with their ability to fund the projects targeted by the global loan.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The loan consists of a credit line to selected Tunisian banks. The projects targeted in the sectors mentioned below will consist of small and medium-scale schemes involving the creation, modernisation, expansion and rehabilitation of local enterprises.

The operation meets the objectives of the reinforced Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership (FEMIP) with regard to private sector development (financing of small and medium-sized schemes), the strengthening of the financial sector and industrial modernisation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All sub-projects financed under the proposed loan must meet the EIB's requirements with respect to credit lines and comply with the relevant national legislation, which is often comparable to current EU directives. In certain specific cases, approval by the National Environmental Protection Agency (ANPE) will be required.

Usual rules applicable to private sector projects financed by credit lines.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen