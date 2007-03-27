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SPGE WASTE WATER III

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 400.000.000 €
Wasser, Abwasser : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/11/2007 : 200.000.000 €
17/03/2008 : 200.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
SPGE-BEI : Unterzeichnung eines dritten Darlehens über 400 Mio EUR für die Abwasserbeseitigung und den Wasserschutz in Wallonien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 März 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/11/2007
20070010
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SPGE Waste Water III
Societe Publique de Gestion de l'Eau
Avenue de Stassart 14/16
B-5000 NAMUR
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million.
EUR 1075 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of waste water collection and treatment facilities in the Walloon Region.

The project is the third part of a large investment programme. The investments include the building of waste water facilities and collectors, drainage and the protection of wells in the Walloon Region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some project components fall under the types listed in Annex II of Directive 97/11/EC and a formal EIA may be required. The promoter applies environmental screening and impact assessment procedures in line with the Directive for such projects.

The promoter follows the public tendering procedures for works, services and supplies markets.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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