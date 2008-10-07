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EOLICAS DE PORTUGAL SFF I

Unterzeichnung(en)

Betrag
498.200.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 498.200.000 €
Energie : 498.200.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/01/2010 : 2.157.670,74 €
29/01/2010 : 2.438.167,94 €
29/01/2010 : 3.082.386,78 €
29/01/2010 : 4.066.741,22 €
29/01/2010 : 4.595.417,58 €
29/01/2010 : 4.744.699,94 €
29/01/2010 : 5.320.220,5 €
29/01/2010 : 5.361.510,93 €
29/01/2010 : 5.809.630,31 €
29/01/2010 : 5.894.061,3 €
29/01/2010 : 6.011.849,17 €
29/01/2010 : 6.084.086,02 €
29/01/2010 : 6.660.289,27 €
29/01/2010 : 6.778.142,77 €
29/01/2010 : 6.875.017,2 €
29/01/2010 : 7.114.318,42 €
29/01/2010 : 7.600.315 €
29/01/2010 : 7.926.203,92 €
29/01/2010 : 8.039.179,82 €
29/01/2010 : 8.420.087,57 €
29/01/2010 : 8.691.551,45 €
29/01/2010 : 8.956.610,43 €
29/01/2010 : 10.163.312,03 €
29/01/2010 : 10.329.200,45 €
29/01/2010 : 11.323.148,46 €
29/01/2010 : 11.671.996,49 €
29/01/2010 : 14.756.000,65 €
29/01/2010 : 27.232.496,93 €
29/01/2010 : 29.475.830,29 €
29/01/2010 : 29.654.470,27 €
29/01/2010 : 30.772.721,55 €
29/01/2010 : 33.307.688,22 €
29/01/2010 : 33.509.551,4 €
29/01/2010 : 38.903.567,05 €
29/01/2010 : 42.108.328,97 €
29/01/2010 : 42.363.528,96 €
Andere Links
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Oktober 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/01/2010
20060036
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Eólicas de Portugal SFF I

ENEOP2 - Exploração de Parques Eólicos

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 300 million.
Total cost is estimated at EUR 619 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction and operation of 22 wind farms in Portugal with a total capacity of 486 MW.

The development of renewable energy resources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of Directive 85/337/EC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Thus, the project sub-schemes are subject to an Environmental Impact Assessment (EIA) based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authorities. The promoter is currently in the process of obtaining approval for the environmental impact studies. It is anticipated that the entire portfolio will have obtained all the required environmental licenses by 2009. The Bank will review the available EIAs, permits and environmental management processes during appraisal, including mitigating/compensation measures to be taken and any effects on nature conservation sites (Habitats Directive 92/43/EEC and Natura 2000).

The promoter is not subject to EU Procurement Directives. The Bank will however verify during appraisal that suitable procurement procedures are being applied. From the information available, the concession was awarded following an international competition. Details will be verified during appraisal.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen