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USTI NAD LABEM MUNICIPAL INFRA

Unterzeichnung(en)

Betrag
33.789.491,5 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 33.789.491,5 €
Stadtentwicklung : 33.789.491,5 €
Unterzeichnungsdatum
11/11/2005 : 33.789.491,5 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: EIB stellt 34 Mio EUR für Stadtentwicklungsprojekte in Ústí nad Labem zur Verfügung
Story zum Projekt
Alte Mauern, neue Energie

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 September 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/11/2005
20050151
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Ústí nad Labem Municipal Infrastructure
City of Ústí nad Labem
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
CZK 1 000 million (approximately EUR 33.3 million)
At least CZK 2 000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Selected schemes included in the medium term capital investment programme of the City.

Improving infrastructure in the city of Usti nad Labem and thus the quality of life of its population.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the Promoter to ensure that the schemes selected for financing comply with EU environmental protocols, including Environmental Impact Assessments where appropriate (EU Directive 97/11/EC, amending 85/337/EEC; Natura 2000).

EU Procurement Directives have been transposed into national legislation, and the Bank will ensure that appropriate procedures will be applied for tendering of services, supplies and works.

Kommentar(e)

Construction.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen