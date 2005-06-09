Dangote Cement

An equivalent project in the EU would fall under Annex I of Directive 97/11. Independent consultants performed the relevant EIAs and the processes included a satisfactory level of public consultation. All studies included usual and acceptable mitigating measures for a cement plant.

A detailed environmental and social management plan was prepared and sufficient resources are allocated for its implementation. Any possible negative impact of the operation of the plant is satisfactorily mitigated and the proposed social management plan will contribute towards optimising the socio-economic development impact of the project.

The project is also attractive from an environmental point of view due to the use of natural gas in combination with modern cement production technology and is fully consistent with the Climate Change policy of the EU and the Bank to encourage climate-change friendly investments.