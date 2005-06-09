Dangote Cement

Übersicht
Construction and operation of a new cement plant, on a greenfield site, with a rated capacity of 4.4 million tons per annum. The plant will be dedicated to the supply of the national market.
The plant will produce cement to supply the national market. The plant, located within one of the less developed rural areas of Nigeria, will create significant value-added by processing low value local materials into cement. It will substitute about 60% of current cement imports and save Nigeria over USD 500m a year of hard currency.
An equivalent project in the EU would fall under Annex I of Directive 97/11. Independent consultants performed the relevant EIAs and the processes included a satisfactory level of public consultation. All studies included usual and acceptable mitigating measures for a cement plant.
A detailed environmental and social management plan was prepared and sufficient resources are allocated for its implementation. Any possible negative impact of the operation of the plant is satisfactorily mitigated and the proposed social management plan will contribute towards optimising the socio-economic development impact of the project.
The project is also attractive from an environmental point of view due to the use of natural gas in combination with modern cement production technology and is fully consistent with the Climate Change policy of the EU and the Bank to encourage climate-change friendly investments.
The promoter supplies its main equipment and services for the project, amongst the few specialized international engineering companies, using negotiated procedures. This procedure, which is common and best practice in this industry, is in the best interests of the project.
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Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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