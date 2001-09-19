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ST PETERSBURG WASTEWATER

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Russland : 25.000.000 €
Wasser, Abwasser : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2003 : 25.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Russland: Einweihung der Kläranlage für den Südwesten von St. Petersburg
Zugehörige Pressemitteilungen
25 Mio EUR zur Verbesserung der Wasserqualität in St. Petersburg

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 September 2001
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2003
20010256
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SUE Vodokanal of St. Petersburg.42, Kavalergardskaya Str.193015 - St.Petersburg
St. Petersburg
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
In the order of EUR 150 million
The project will be operated to meet HELCOM recommendations for wastewater treatment. It will have a significant effect in terms of reducing BOD and nutrients loads to the Gulf of Finland
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Treat the sewage of approx. 0.7 million population, currently discharged into the Baltic Sea without adequate treatment due to insufficient treatment capacity in the St. Petersburg area

Wasterwater treatment

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Contracts financed by the EIB will be subject to international competitive bidding

Contracts financed by the EIB will be subject to international competitive bidding

Kommentar(e)

In the order of EUR 15 million

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen