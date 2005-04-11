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GRANDE LISBOA PPP (IC 16-IC 30)

Unterzeichnung(en)

Betrag
105.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 105.000.000 €
Verkehr : 105.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/01/2007 : 105.000.000 €
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PT
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Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 20 mio for water schemes in Poland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 April 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/01/2007
20000079
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Grande Lisboa PPP (IC16-IC30)
A consortium to be selected through a public international tender process.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of total project cost.
Indicatively estimated in the range of EUR 200 million to EUR 250million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Design, construction/widening maintenance and operation, under a long-term concession, of a 25km real toll motorway, of which 4 km are already built, as well as, for a period of 5 years, operation and maintenance of 64km of roads.

Through improving road standards and increasing road capacity in the greater Lisbon area, the project will improve flows of passenger and freight traffic. Immediate benefits will be reductions in travel time and in vehicle operating costs, as well as improvements on traffic safety.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU environmental directives and national laws shall be ensured.

The project has been advertised in the Official Journal of the EU in accordance with EU Directive 93/37/EEC.

Kommentar(e)

Road transport.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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