Global-Gateway-Fazilität für Infrastrukturprojekte EU–Afrika

Das Programm unterstützt die Vorbereitung strategischer Infrastrukturinvestitionen in Subsahara-Afrika. Es hilft, öffentliche und private Projekte auf den Weg zu bringen, in Bereichen wie Mobilität, Energie, Klima, Digitalisierung und Gesundheit.
Das gemeinsam mit der Europäischen Kommission entwickelte Programm ist ein Beitrag der EIB zur Global-Gateway-Initiative. Es soll in der Endphase der Vorbereitung helfen, bevor Projekte von der EIB finanziert werden können.
Wer ist förderfähig?
Das Programm ist für Vorhaben in Subsahara-Afrika bestimmt. Gegenwärtig laufen Projekte oder deren Prüfung in Senegal, Benin, Lesotho, Äthiopien, Nigeria, Côte d’Ivoire, Tansania und den Seychellen.
Konkret geht es um große öffentliche und private Infrastrukturinvestitionen in Sektoren, die unter Global Gateway fallen.
Kleine und mittelgroße Unternehmen kommen für dieses Programm nicht in Betracht.