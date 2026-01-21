Global-Gateway-Fazilität für Infrastrukturprojekte EU–Afrika

Das Programm unterstützt die Vorbereitung strategischer Infrastrukturinvestitionen in Subsahara-Afrika. Es hilft, öffentliche und private Projekte auf den Weg zu bringen, in Bereichen wie Mobilität, Energie, Klima, Digitalisierung und Gesundheit.

Das gemeinsam mit der Europäischen Kommission entwickelte Programm ist ein Beitrag der EIB zur Global-Gateway-Initiative. Es soll in der Endphase der Vorbereitung helfen, bevor Projekte von der EIB finanziert werden können.