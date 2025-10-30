Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Vorteile einer Partnerschaft mit uns

Geberpartnerschaften sind eine effektive Lösung für Geber, die in Entwicklungsländern dauerhaft etwas bewirken wollen. So können sie gemeinsam mit der EIB Projekte auf den Weg bringen, die einen hohen sozioökonomischen Nutzen haben. Damit helfen sie den Menschen und Regionen zusätzlich und bewirken konkrete Entwicklungseffekte. Die Aktivitäten der EIB außerhalb der EU machen rund ein Drittel der EU-Entwicklungshilfe aus. Alle Beiträge zu den Gebermitteln der EIB sind als öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) anrechenbar.

30 Oktober 2025

Steter Tropfen nährt den Hain

Innovative, nachhaltige Verfahren und grüner Strom bringen im trockenen Marokko neues Leben in den Anbau von Zitrusfrüchten.
Wasser KMU Klima Energieeinsparungen Wasser-/Abwassermanagement Solarkraft Klimaschutz Entwicklungslösungen Nachhaltigkeit Marokko Südliche Nachbarschaft Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
15 Oktober 2025

Alles auf grün

EIB-Programm hilft mazedonischen Banken, Unternehmen bei Klimaprojekten besser zu unterstützen
KMU Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem (GFS) Klima Advisory services Erneuerbare Energien Energieeffizienz Klimaschutz Nachhaltigkeit Nordmazedonien Erweiterungsländer Westbalkan Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
18 September 2025

Zurück auf die Schiene

Die Bahnstrecke Durrës–Rrogozhina in Albanien ist Teil eines 1 500 Kilometer langen Schienennetzes, das die Adria mit dem Schwarzen Meer verbindet.