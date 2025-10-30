Über den Geber
Italien wurde 2004 beitragendes Mitglied des FEMIP-Treuhandfonds (FTF) und Geberpartner der EIB. Über den Treuhandfonds für die Infrastrukturpartnerschaft EU-Afrika (EU-AITF) unterstützt Italien die Entwicklungszusammenarbeit bei Infrastrukturprojekten in Subsahara-Afrika. Außerdem zählt das Land zu den Hauptgebern des Fonds der Resilienzinitiative (ERI-Fonds), der Projekte im Westbalkan und in der südlichen Nachbarschaft der EU finanziert. Mit einem Beitrag zum Fonds EU für die Ukraine (EU4U) unterstützt Italien den Wiederaufbau der Ukraine.