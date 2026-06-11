EIB-Gruppe genehmigt 7,9 Mrd. Euro für Innovation, Nachhaltigkeit und globale Partnerschaften

European Investment Bank

Verwaltungsräte von EIB und EIF billigen 7,9 Mrd. Euro für Innovation, Wasser, saubere Energie und Verkehr

Davon fließen 3 Mrd. Euro in Projekte für Europas Technologieführerschaft – von KI und Deeptech bis hin zu digitaler Konnektivität und Life Sciences

Außerhalb der EU stärken neue EIB-Finanzierungen in der Ukraine und in Côte d’Ivoire globale Partnerschaften

Die Verwaltungsräte der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) haben heute neue Finanzierungen von insgesamt 7,9 Milliarden Euro genehmigt. Das Geld fließt in die Stärkung von Europas Technologieführerschaft sowie in kritische Infrastruktur und globale Partnerschaften.

3 Milliarden Euro werden unter TechEU vergeben. Gefördert werden der Ausbau von Breitbandnetzen in Deutschland, pharmazeutische Forschung und Entwicklung, energieeffiziente, intelligente Beleuchtung in den Niederlanden sowie EU-weit Life-Sciences-Projekte einschließlich Biotechnologie.

Der EIF gab grünes Licht für Beteiligungen an in der EU ansässigen Fonds, die in künstliche Intelligenz und Deeptech investieren.

Nadia Calviño, Präsidentin der EIB-Gruppe: „Unsere diese Woche genehmigten Projekte tragen dazu bei, dass wir in Zukunft sicher und gut leben können. Wir geben Innovatoren die notwendigen Mittel an die Hand, damit sie skalieren, im internationalen Wettbewerb mithalten und Europas Technologievorsprung sichern können.“

Außerdem genehmigte der EIB-Verwaltungsrat Finanzierungen für Projekte in Frankreich. Die Investitionen betreffen die Wasserwirtschaft, soziale Infrastruktur und neue Züge und Busse für einen nachhaltigen Verkehr. Unterstützt werden auch neue Schulen in Finnland, bezahlbarer Wohnraum in Slowenien, Unternehmensfinanzierungen in Italien und Windkraftanlagen in Polen.

Der Verwaltungsrat des EIF billigte zudem mehrere Investitionen in das Gesundheitswesen, in saubere Energie, die Kreislaufwirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen.

Ukraine

Für die Ukraine genehmigte der EIB-Verwaltungsrat neue Finanzierungen, die den Privatsektor und den Wiederaufbau des Landes fördern. Das Geld fließt in Erneuerbare-Energien-Anlagen, Verkehrsprojekte, digitale Infrastruktur und Unternehmen. Die Ukraine hat für die EIB-Gruppe weiterhin hohe Priorität. Mit Investitionen in die Grundversorgung und die Wirtschaft macht sie das Land resilienter.

Starke globale Partnerschaften

In Côte d’Ivoire unterstützt die EIB-Gruppe Unternehmen der Wertschöpfungskette für Kakao und in Kasachstan die Sanierung von Straßen entlang des transkaspischen Verkehrskorridors.

Die Projekte tragen zur Global-Gateway-Strategie der EU bei. Sie fördern enge Partnerschaften und stärken Europas Stimme in der Welt.

Jahressitzung des Rates der Gouverneure

Die neuen Finanzierungen wurden am Vortag der Jahressitzung des Rates der Gouverneure der EIB-Gruppe genehmigt. Das Gremium, dem die Finanzministerinnen und Finanzminister der EU angehören, erörtert in Luxemburg, wie die EIB-Gruppe die Prioritäten der EU weiter voranbringen kann.

Hintergrundinformationen

EIB-Gruppe

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) ist der Finanzierungsarm der Europäischen Union und eine der weltgrößten multilateralen Entwicklungsbanken. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten. 2025 unterzeichnete die EIB-Gruppe 100 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen und Beratung für mehr als 870 wirkungsstarke Projekte in acht Kernbereichen, die die strategischen Ziele der EU unterstützen: Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, territorialer Zusammenhalt, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, starke globale Partnerschaften sowie die Spar- und Investitionsunion. Neben der Vergabe langfristiger Darlehen für große Infrastrukturprojekte mobilisiert die EIB-Gruppe privates Kapital für risikoreiche innovative Projekte und Unternehmen. Auf den europäischen Märkten für Venture Debt, Risikokapital, Garantien und Verbriefungen kommt ihr eine wachsende Bedeutung zu.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) ist die auf Garantien, Verbriefungen und Eigenkapitalbeteiligungen spezialisierte Tochtergesellschaft der EIB-Gruppe. Er erleichtert kleinen und mittleren Unternehmen sowie Start‑ups europaweit den Zugang zu Finanzierungen. Als Ankerinvestor mobilisiert der EIF über sein breites Netz von Partnerbanken und Investmentfonds privates Kapital und stärkt das Risikokapital‑Ökosystem, um innovative Unternehmerinnen und Unternehmer in Europa zu fördern.

2023 lancierte der EIF gemeinsam mit sechs Mitgliedstaaten (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Belgien und Niederlande) die European Tech Champions Initiative, einen Dachfonds zur Förderung innovativer Start-ups. Mit dieser Initiative wurden bislang 15 europäische Risikokapital-Megafonds und das Scale-up von 45 Unternehmen unterstützt, darunter zwölf Unicorns (mit einem Marktwert von über 1 Milliarde Euro).

Fotos vom Sitz und vom Management der EIB-Gruppe, Logos und unser B-Roll-Video finden Sie auf unserer Website.