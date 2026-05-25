El BEI y México refuerzan su alianza estratégica con el impulso de inversiones clave

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La presidenta del BEI Nadia Calviño viaja a México del 25 al 27 de mayo para impulsar la cooperación entre la Unión Europea y este socio estratégico de la UE en América Latina en un momento de intenso cambio global. En su primera visita oficial a México se reunirá con los secretarios de Energía, Hacienda, Economía y Relaciones Exteriores. También participará en el foro empresarial CEAPI y en la reunión de la Asamblea Parlamentaria Eurolat.

El Banco Europeo de Inversiones es un aliado estratégico en la transición energética de México. Con la firma de un préstamo a un socio financiero clave en México, el BEI contribuye a movilizar capital privado para proyectos de adaptación al cambio climático, economía circular e igualdad de género.

Durante esta visita se firmará, además, un Memorando de Entendimiento (MoU) entre el BEI y una autoridad pública mexicana para avanzar en el desarrollo de la transición energética en el país.

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, en su primera visita oficial a México, que se inicia hoy, va a concretar y desarrollar, en diálogo con las autoridades mexicanas, las prioridades de la alianza entre la UE y este país latinoamericano, que atraviesa por uno de sus mejores momentos. La llegada de la presidenta del BEI se va a producir inmediatamente después de la Cumbre México-UE. En un contexto de intenso cambio global, el BEI demuestra que a través de la cooperación se construyen alianzas basadas en la confianza y el respeto mutuo en la que todas las partes ganan.

La presidenta del BEI, Nadia Calviño, mantendrá encuentros bilaterales con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la secretaria de Energía, Luz Elena González y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora y de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

También participará en el Congreso CEAPI, el mayor encuentro empresarial de Latinoamérica que se desarrolla en esta edición en la capital mexicana. Su intervención se podrá seguir en continuo a través de la web de la organización (Inicio - CEAPI) y su canal en YouTube (CEAPI Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica - YouTube). Además, tiene previsto, ese mismo día, intervenir en el Senado mexicano en el foro Eurolat, la Asamblea Parlamentaria que reúne a eurodiputados y miembros de los Parlamentos de América Latina y el Caribe, y que celebra en esta edición su vigésimo aniversario.

“México es un socio prioritario de la Unión Europea. Desde el Banco Europeo de Inversiones, estamos preparados para impulsar esta alianza con financiación para proyectos estratégicos en áreas clave como la energía o el transporte, mejorando la vida de los ciudadanos”, ha afirmado la presidenta Calviño.

Durante esta misión, se firmarán acuerdos que contribuirán a que México refuerce su adaptación al cambio climático, la transición energética y a un crecimiento económico duradero.

El BEI firmará un acuerdo con un socio financiero clave en México para apoyar los objetivos de acción climática del país y sus prioridades de inversión social, incluidas áreas como la igualdad de género. La iniciativa tiene como objetivo movilizar recursos para sectores estratégicos que contribuyan a un crecimiento sólido a largo plazo.

Además, el BEI formalizará una cooperación reforzada con una autoridad pública mexicana en el sector energético, con el fin de apoyar los esfuerzos en curso relacionados con la transición energética.

Información general

El Grupo BEI

El Grupo Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI) es el brazo financiero de la Unión Europea, cuyos accionistas son los 27 Estados miembros, y es uno de los bancos multilaterales de desarrollo más grandes del mundo. En 2025, el Grupo BEI firmó 100.000 millones de euros de nueva financiación y servicios de asesoramiento para más de 870 proyectos de alto impacto dentro de sus ocho prioridades fundamentales que contribuyen a los objetivos estratégicos de la UE: la acción por el clima y el medio ambiente, la digitalización y la innovación tecnológica, la seguridad y la defensa, la cohesión territorial, la agricultura y la bioeconomía, las infraestructuras sociales, las alianzas a nivel global y la Unión de Ahorros e Inversiones. Más allá de los préstamos a largo plazo para grandes infraestructuras, el Grupo BEI atrae la inversión privada para empresas y proyectos innovadores de alto riesgo, y desempeña un papel cada vez mayor en los mercados europeos de venture debt, capital riesgo, garantías y titulizaciones.

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) es la filial del Grupo BEI especializada en proporcionar garantías y capital para mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas y las empresas emergentes (startups) en toda Europa. En su calidad de inversor ancla, el FEI moviliza la inversión privada e impulsa el ecosistema de fondos de capital riesgo para apoyar a los emprendedores europeos innovadores a través de una amplia red de bancos y fondos de inversión asociados.

Puede encontrar fotografías de los representantes del Grupo BEI y de su sede, así como archivos con el logotipo y secuencias de vídeo B-roll para los medios de comunicación aquí.

Global Gateway

Global Gateway es la estrategia de la Unión Europea para promover conexiones inteligentes, limpias y seguras en los sectores digital, energético y del transporte, al tiempo que fortalece los sistemas de salud, educación e investigación en todo el mundo. Representa la contribución de la UE para reducir la brecha mundial de inversión que acompaña las transiciones verde y digital, socialmente justas, más allá de las fronteras europeas, y para reforzar la competitividad y la seguridad de las cadenas de suministro globales.

Global Gateway es una forma de conectar a Europa con socios de todo el mundo, basada en la confianza, la sostenibilidad y el interés mutuo. Proporciona inversiones para proyectos transformadores y de gran escala, ofreciendo al mismo tiempo una asociación respetuosa y de calidad a los países socios, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.

De aquí a 2027, Global Gateway aspira a movilizar hasta 400.000 millones de euros en inversiones en todo el mundo mediante la movilización de los recursos del Equipo Europa, que reúne a la UE, sus Estados miembros, instituciones financieras y de desarrollo, y empresas europeas. Todos los proyectos de Global Gateway se diseñan junto con nuestros socios para definir la mejor manera de beneficiarse de nuestra oferta de inversión y garantizar que los resultados mejoren la infraestructura y la conectividad necesarias.

Global Gateway respeta y promueve plenamente las normas internacionales de protección laboral y respeto de los derechos humanos, así como la buena gobernanza y la transparencia, lo que hace que este enfoque sea único y consolide una relación distintiva con los países socios.