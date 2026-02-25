Europäische Finanzierung für luxemburgischen Pionier in satellitengestützter Konnektivität OQ Technology

EIB

Luxemburgisches Unternehmen OQ Technology erhält von der EIB 25 Mio. Euro als Venture Debt für seine wegweisende Forschung und Entwicklung in der Satellitenkommunikation

Gefördert wird ein Netz von Satelliten im niedrigen Erdorbit, das 5G-Abdeckung und D2D-Konnektivität für das Internet der Dinge und Smartphones bietet

Finanzierung ist über das InvestEU-Programm der Europäischen Kommission abgesichert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt dem luxemburgischen Satellitenbetreiber OQ Technology eine Venture-Debt-Finanzierung von 25 Millionen Euro bereit. Die über das InvestEU-Programm der EU-Kommission besicherte Finanzierung unterstützt die laufende Forschung und Entwicklung seiner Satellitentechnologie im niedrigen Erdorbit (LEO) in Einklang mit internationalen Mobilfunkstandards.

OQ Technology baut eine souveräne Satellitenkonstellation auf, um Europa sowie unterversorgten Regionen weltweit bezahlbare und zuverlässige Satellitenkonnektivität zu bieten. Mit dem Kredit fördert die EIB auch die Entwicklung und den Start von mehr als 20 softwaredefinierten Multiband-Satelliten (S-Band, C-Band), die Direct-to-Device (D2D)-Dienste für Internet-of-Things (IoT)-Geräte sowie Smartphones bereitstellen.

EIB-Vizepräsident Robert de Groot: „Der Aufstieg von OQ Technology belegt, dass in Luxemburg eines der innovativsten Start‑up‑ und Scale‑up‑Ökosysteme Europas entsteht. Gerade bei der Entwicklung einer autonomen europäischen Weltraumtechnologie ist es entscheidend, dass Unternehmen wie OQ Technology die Finanzierung erhalten, die sie für ihr Wachstum brauchen. Nur so lassen sich kritische Technologien in der EU halten und weiterentwickeln. Deshalb sind Initiativen wie InvestEU und das TechEU‑Programm der EIB so wichtig. Sie versorgen wachstumsstarke Innovatoren mit Venture Debt und sind damit zentrale Bausteine für Europas Technologieführerschaft und strategische Autonomie.“

Andrius Kubilius, EU-Kommissar für Verteidigung und Raumfahrt: „Der Weltraumsektor wächst weltweit rasant – und OQ Technology ist mit von der Partie. Europa muss dieses Wachstum nutzen, um seine Wettbewerbsfähigkeit, seine Resilienz und seine Autonomie zu sichern. Die EU will eine starke Weltraumindustrie aufbauen. Ein zentraler Hebel dafür ist der Zugang zu Risikokapital, den die EIB‑Gruppe unterstützt. Die Initiativen InvestEU und CASSINI, die gezielt Produkte für die Weltraumbranche anbieten, erweisen sich als äußerst effektive Impulsgeber für die Kommerzialisierung des Weltraums.“

Lex Delles, luxemburgischer Minister für Wirtschaft, KMU, Energie und Tourismus: „Seit mehr als 40 Jahren trägt die Weltraumbranche maßgeblich zu Luxemburgs wirtschaftlicher Entwicklung bei. Mit hochinnovativen Technologien, seiner starken Forschungsbasis und seiner globalen Ausrichtung hat sich Luxemburg als anerkannter Akteur im europäischen Weltraum-Ökosystem etabliert. Die Investition der EIB in OQ Technology ist ein klarer Beweis für die Innovationskraft und Dynamik der in Luxemburg ansässigen Weltraumunternehmen. Die Regierung wird diese Dynamik weiter aktiv unterstützen.“

Omar Qaise, CEO und Gründer von OQ Technology: „Die Finanzierung der EIB ist ein großer Vertrauensbeweis für unsere Vision und unsere Technologie. Dank InvestEU können wir unsere LEO-Satellitenkonstellation schneller aufbauen und die weltweit ersten kommerziellen, weltraumgestützten europäischen 5G-D2D-IoT- und Smartphone-Konnektivitätsdienste (Text und Sprachanrufe) skalieren. Mit dem Geld können wir unsere Forschung und Entwicklung ausweiten, unsere erste LEO-Konstellation fertigstellen und Regierungen, Unternehmen und Gemeinschaften in abgelegenen und unterversorgten Regionen weltweit eine bezahlbare, sichere und standardbasierte Konnektivität bieten. Gleichzeitig stärken wir Europas Führungsrolle bei nicht-terrestrischen Netzen und im New-Space-Sektor.“

2019 gelang OQ Technology als weltweit erstem Satellitenbetreiber eine Mobilfunk-IoT-Verbindung aus dem Weltall. Und 2025 demonstrierte es als erstes europäisches Unternehmen erfolgreich den ersten direkten Notruf (D2D) via Satellit an handelsübliche Smartphones.

OQ Technology will mit seiner Konstellation eine 5G‑Abdeckung für Mobilfunk-IoT‑Geräte und handelsübliche Smartphones (z. B. iPhone, Samsung, Google Pixel) ermöglichen. Hierzu nutzt das Unternehmen standardisierte 3GPP‑NB-IoT- und 5G-NR-NTN-Technologie über eine LEO‑Konstellation kleiner Satelliten. Diese Lösung richtet sich an ländliche und abgelegene Gebiete ohne terrestrische Netzabdeckung und eignet sich besonders für IoT-Anwendungen mit geringem Strom- und Datenverbrauch. Zudem bieten die satellitengestützten NB-IoT- und 5G-NR-Netze des Unternehmens eine zusätzliche Ebene resilienter, redundanter Konnektivität. Dies schützt vor Störungen terrestrischer Netze infolge von Naturkatastrophen oder feindlichen Angriffen – dank vollständig europäischer, souveräner Weltraum- und Bodeninfrastruktur.

Die Finanzierung der EIB gibt OQ Technology zusätzlichen Spielraum, um seine Forschung und Entwicklung zu beschleunigen und den Aufbau seines weltraumgestützten Netzes voranzutreiben.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (ElB-Gruppe) ist der Finanzierungsarm der Europäischen Union und eine der weltgrößten multilateralen Entwicklungsbanken. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten. 2025 unterzeichnete die EIB-Gruppe 100 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 870 wirkungsstarke Projekte in acht Kernbereichen, die die strategischen Ziele der EU unterstützen: Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, territorialer Zusammenhalt, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, starke globale Partnerschaften sowie die Spar- und Investitionsunion. Neben der Vergabe langfristiger Darlehen für große Infrastrukturprojekte mobilisiert die EIB-Gruppe privates Kapital für risikoreiche innovative Projekte und Unternehmen. Auf den europäischen Märkten für Venture Debt, Risikokapital, Garantien und Verbriefungen kommt ihr eine wachsende Bedeutung zu. 2025 stellte die EIB-Gruppe über 180 Millionen Euro für Projekte in Luxemburg bereit.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die eine nachhaltige Wirtschaft fördern. Dadurch ermöglicht es zusätzliche Investitionen, die den Prioritäten der EU entsprechen, etwa dem europäischen Grünen Deal, dem digitalen Wandel und der Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen. InvestEU vereint alle EU-Instrumente unter einem Dach und macht so die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

OQ Technology ist ein in Luxemburg ansässiger Satellitenbetreiber, der mit seinem globalen Satellitennetz direkte Konnektivität (D2D) ermöglicht und damit eine Vorreiterrolle im Bereich der nicht-terrestrischen 5G-Netze (NTN) einnimmt. Das Unternehmen betreibt als erstes in Europa eine LEO-Konstellation, die speziell für D2D-Dienste ausgelegt ist. Durch seine Nutzungsrechte für 60 MHz im MSS‑S‑Bandspektrum bietet es sichere, nahtlose und standardbasierte Konnektivität für handelsübliche Smartphones und IoT-Geräte.

OQ Technology schließt die Lücke zwischen terrestrischen und satellitengestützten Mobilfunknetzen. Dadurch ermöglicht es Echtzeit-Kommunikation nach 3GPP-Standard über 5G-NTN für Regierungen, Unternehmen sowie Verbraucherinnen und Verbraucher weltweit.