EIB Global: 40 Millionen Euro für Speedinvest, um Afrikas nächste Tech-Champions zu stärken und die Innovationspartnerschaft zwischen Europa und Afrika zu vertiefen

EIB

40 Millionen Euro der EIB Global für Speedinvests ersten Afrika-Tech-Fonds zur Förderung schnell wachsender Start-ups

Wachstumsstarke Tech-Start-ups in Afrikas Innovationszentren werden in ihrer regionalen und internationalen Expansion gefördert

Mindestens 30 Prozent des Kapitals fließen in Unternehmen, die Frauen als Gründerinnen, Beschäftigte oder Kundinnen stärken

Technologie-Start-ups in Afrika erhalten zusätzlichen Finanzierungsspielraum: Die EIB Global, der Entwicklungsarm der Europäischen Investitionsbank (EIB), stellt 40 Millionen Euro für das erste speziell auf Afrika ausgerichtete Investitionsvehikel der führenden europäischen Kapitalbeteiligungsgesellschaft Speedinvest bereit. Die Investition stärkt die Partnerschaft zwischen Europa und Afrika, fördert die digitale Transformation und unterstützt ein inklusives Wirtschaftswachstum auf dem Kontinent.

Der Fonds investiert in Technologieunternehmen in wichtigen Innovationszentren, darunter Ägypten, Marokko, Nigeria, Kenia und Südafrika, sowie in wachstumsstarken Märkten wie Ghana, Côte d’Ivoire, Kamerun, der Demokratischen Republik Kongo, Tunesien, Tansania und Uganda. Ziel ist es, die digitale und finanzielle Inklusion zu verbessern und die wirtschaftlichen und kapitalbezogenen Verbindungen zwischen afrikanischen und europäischen Innovationsökosystemen zu stärken. So sollen Start-ups ihre Geschäftsmodelle über Ländergrenzen hinweg ausbauen können.

Im Fokus stehen Technologie-gestützte und mobile Dienstleistungen in Bereichen wie Zahlungsverkehr, Gesundheitswesen, Mobilität und Bildung. Die Investition steht im Einklang mit den Afrika-Prioritäten der EU-Initiative Global Gateway. Sie soll zudem breite gesellschaftliche Effekte erzielen, etwa durch neue Arbeitsplätze – insbesondere für junge Menschen – sowie einen besseren Zugang zu digitalem Banking und grundlegenden Dienstleistungen für bislang unterversorgte Bevölkerungsgruppen.

Mindestens 30 Prozent des Fondsvolumens werden in Unternehmen investiert, die Geschlechtergleichstellung fördern, etwa durch Frauen als Gründerinnen, Beschäftigte oder Kundinnen. Die Investition erfüllt die Kriterien der 2X Challenge, eines globalen Maßstabs für genderorientierte Investitionen.

EIB-Vizepräsident Karl Nehammer: „Technologie hat das Potenzial, gute Ideen in echten Fortschritt zu verwandeln. Mit dieser Investition unterstützen wir afrikanische Innovatorinnen und Innovatoren dabei, zu wachsen, neue Märkte zu erschließen und nachhaltige Unternehmen aufzubauen. So schaffen wir neue Chancen für Afrika und Europa. In einer zunehmend fragmentierten Welt bauen wir Brücken.“

„Diese Investition zeigt, dass Österreich auch international eine wichtige Rolle in der Finanzierung von Innovation spielt. Wenn ein heimischer VC-Investor wie Speedinvest gezielt in wachstumsstarke Technologie-Ökosysteme in Afrika investiert, stärkt das nicht nur neue Märkte und Partnerschaften, sondern auch den Innovationsstandort Österreich. Internationale Vernetzung und Zugang zu Zukunftsmärkten sind entscheidend, damit unsere Startups, Investorinnen und Investoren langfristig erfolgreich bleiben. “, hob Elisabeth Zehetner, die Staatssekretärin für Startups hervor.

Speedinvest investiert bereits seit mehreren Jahren in afrikanische Wachstumsunternehmen und hat unter anderem Start-ups wie Moove (Nigeria), FairMoney (Nigeria), Khazna (Ägypten), Mophones (Kenia), Anda (Angola), Julaya (Côte d’Ivoire), Oze (Ghana), Precium (Südafrika) und Leta (Kenia) unterstützt. Das neue Investitionsvehikel vertieft dieses langfristige Engagement und knüpft an die Strategie von Speedinvest an, europäisches Kapital und Know-how mit wachstumsstarken Innovationsökosystemen zu verbinden.

Speedinvest-CEO und Managing Partner Oliver Holle: „Mit der Unterstützung der EIB Global bauen wir unser langfristiges Engagement für außergewöhnliche Gründerinnen und Gründer in Afrika weiter aus und stärken zugleich die Verbindungen zwischen den Innovationsökosystemen Afrikas und Europas. Durch die Kombination lokaler Präsenz mit unserem europäischen Netzwerk aus Branchenexpertise, operativer Unterstützung und Anschlussfinanzierungen helfen wir Start-ups, regional und international zu wachsen.“

Der Fonds wird von den Speedinvest-Partnerinnen Deepali Nangia und Rana Abdel Latif verwaltet. Ein geplantes Büro in Afrika soll die lokale Präsenz und die direkte Unterstützung für Gründerinnen und Gründer weiter stärken.

Hintergrundinformation

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Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovation, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt. Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2025 100 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 870 wirkungsstarke Projekte und machte Europa damit noch wettbewerbsfähiger und sicherer

EIB Global

Die EIB Global ist der spezialisierte Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Ziel ist es, die Wirkung von Win-win-Partnerschaften weltweit zu stärken. Die EIB Global ist ein zentraler Partner von Team Europa und der Global-Gateway-Strategie der Europäischen Union. Mit Büros auf der ganzen Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu Menschen, Unternehmen und Institutionen.

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Speedinvest ist ein global agierender, europäischer Frühphaseninvestor – getragen von einer einfachen Überzeugung: Gemeinsam entsteht mehr.

Mit über 1,2 Mrd. Euro verwaltetem Kapital und sechs Standorten in der EMEA-Region unterstützen unsere sektorspezifischen Investmentteams Gründer von der Pre-Seed- bis zur Growth-Phase – als verlässliche Partner auf lange Sicht. Wir ermöglichen ihnen vom ersten Tag an Zugang zu unserem globalen Netzwerk aus Kunden, Experten, Branchenführern und Follow-On-Investoren, um gezielter und schneller zu skalieren. Unser Team hat den Aufbau zahlreicher erfolgreicher Unternehmen unterstützt, darunter Bitpanda (Österreich), Wayflyer (Irland), Moove (Nigeria), Gigs (USA), GoStudent (Österreich), Tide (UK), ARX Robotics (Deutschland), Seqera Labs (Spanien) und Cylib (Deutschland).

Große Ideen entstehen oft allein. Doch für Wachstum und Erfolg braucht es mehr. Speedinvest – The Power of More. www.speedinvest.com