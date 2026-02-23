Österreich: Aluminiumhersteller AMAG erhält EIB-Kredit über 75 Mio. Euro für Tech-Innovationen

AMAG

Kredit fördert Forschung, Innovation, Digitalisierung und ökologische Nachhaltigkeit am Standort Ranshofen

Erste EIB-Finanzierung in Österreich unter dem TechEU-Programm

Projekt stärkt die industrielle Resilienz Europas und die Wertschöpfungskette kritischer Rohstoffe

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt Österreichs führendem Aluminiumhersteller AMAG Austria Metall AG einen Kredit über 75 Millionen Euro bereit. Für die AMAG ist dies ein wichtiger Impuls, um zentrale Forschungsprojekte weiter voranzutreiben, die Digitalisierung und Ökologisierung der Produktionsprozesse am Standort in Oberösterreich konsequent weiterzuverfolgen und ihre Technologieführerschaft auszubauen.

Die Finanzierung ist der erste Kredit der EIB in Österreich unter ihrem TechEU-Programm, das industrielle Innovationen in Europa beschleunigen soll. Er unterstützt AMAGs Investitionen mit geplanten Gesamtkosten von 168 Millionen Euro im Zeitraum 2025–2028.

EIB-Vizepräsident Karl Nehammer: „Dies ist ein Vorzeigeprojekt für strategische Investitionen in Forschung, Digitalisierung und nachhaltige Produktion. Mit dem Kredit fördern wir einen der technologisch fortschrittlichsten Industriebetriebe Europas und stärken damit Europas Wettbewerbsfähigkeit und industrielle Resilienz.“

Nehammer traf sich gemeinsam mit Mitgliedern des AMAG-Vorstands am Produktionsstandort in Ranshofen. Die Unterzeichnung der Kreditvereinbarung unterstreicht die Bedeutung des Standorts Ranshofen mit seinen 2 000 Beschäftigten für die industrielle Basis Europas.

AMAG-Vorstandsvorsitzender Dr. Helmut Kaufmann: „Die EIB-Finanzierung unterstützt uns dabei, langfristige Innovationsprojekte umzusetzen und unsere Technologieführerschaft weiter auszubauen. Mit einem der modernsten Anlagenparks weltweit, hoher Recyclingkompetenz und intensiver Forschung und Entwicklung setzen wir Maßstäbe in der nachhaltigen Werkstoffentwicklung.“

Mehr als die Hälfte des AMAG-Portfolios sind Spezialprodukte, die unter anderem in der Automobil- und Luftfahrtindustrie eingesetzt werden. AMAG hatte 2024 eine Forschungs- und Entwicklungsquote von 1,6 Prozent des Umsatzes und steht damit an der Spitze der westlichen Aluminiumhersteller.. Das Unternehmen entwickelt innovative Aluminiumguss- und Walzprodukte für den Einsatz in zahlreichen Branchen, darunter Luftfahrt, Automobil, Sportartikel, Beleuchtung, Maschinenbau, Bauwesen und Verpackungsindustrie.

Der EIB-Kredit stärkt die industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas und fördert nachhaltiges Wachstum und die digitale Transformation. Zudem unterstützt er das Ziel der Europäischen Union, eine nachhaltige, diversifizierte und stabile Versorgung mit kritischen Rohstoffen – darunter Aluminium – sicherzustellen. Die Finanzierung wird durch das InvestEU-Programm abgesichert.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovation, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2025 100 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 870 wirkungsstarke Projekte und machte Europa damit noch wettbewerbsfähiger und sicherer. Auf unserer Website finden Sie hochwertige, aktuelle Fotos vom Sitz der EIB.

AMAG-Gruppe

Die AMAG Austria Metall AG ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Sektoren eingesetzt werden, darunter Luftfahrt-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie. In der kanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 Prozent beteiligt ist, wird hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert. Die AMAG components mit Stammsitz in Übersee am Chiemsee bündelt Kompetenz und jahrelange Erfahrung in der Herstellung von einbaufertigen Metallteilen für die Luft- und Raumfahrtindustrie.