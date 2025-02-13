Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
EIB investiert in Fonds IPAE 3 für ein stärkeres Unternehmertum in Westafrika und Madagaskar

13 Februar 2025
EIB

 

  • EIB beteiligt sich mit 15 Mio. Euro am neuen Fonds „I&P Afrique Entrepreneurs“ (IPAE 3), um KMU in Afrika stärker zu unterstützen
  • Der innovative Fonds mit hohem Impact dürfte mehr als 4 000 direkte Jobs schaffen, davon 40 Prozent für Frauen
  • Die Beteiligung wird aus dem AKP-Treuhandfonds finanziert und entspricht der Global-Gateway-Strategie der EU

Auf dem „Tag der EIB-Gruppe“ haben die Europäische Investitionsbank (EIB) und Investisseurs & Partenaires (I&P) eine finanzielle Partnerschaft über 15 Millionen Euro für den neuen Fonds I&P Afrique Entrepreneurs 3 (IPAE 3) angekündigt. Besiegelt wurde die Partnerschaft in Anwesenheit von EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle und den Co-CEOs von I&P, Jérémy Hajdenberg und Sébastien Boyé.

Der IPAE 3 ist ein innovativer Fonds mit hohem Impact in Afrika. Er unterstützt lokale Unternehmen, die in den Schlüsselsektoren der jeweiligen afrikanischen Länder ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Im Fokus stehen dabei Landwirtschaft, Ernährung, Gesundheit, Energie, Wasser, Industrie und Dienstleistungen. Die Wirkungsziele für die geförderten afrikanischen Unternehmen sind klar definiert: Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze, verantwortungsvolles Unternehmertum, die wirtschaftliche Stärkung von Frauen und Klimaschutz.

Der Fonds dürfte mehr als 4 000 direkte Jobs schaffen, davon mindestens 40 Prozent für Frauen. Außerdem ist er zu 100 Prozent auf die Kriterien der 2X Challenge abgestimmt, die weibliches Unternehmertum fördert.

Neben der EIB sind auch die Westafrikanische Entwicklungsbank und die Proparco als erste Investoren mit an Bord. Ziel ist es, weitere öffentliche und private Investoren anzuziehen. Die Beteiligung der EIB, die das 4,5-Fache an zusätzlichen Mitteln mobilisieren soll, ist ein Meilenstein für die Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in Westafrika und Madagaskar, besonders in Ländern, in denen Private-Equity-Fonds traditionell nur schwer Fuß fassen. I&P, die Organisation hinter dem Fonds, hat lokale Standorte in Côte d’Ivoire, Ghana, Senegal und Madagaskar. Sie deckt aber auch angrenzende Länder wie Benin und Togo ab.

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der EIB: „Ich freue mich sehr, diese neue Beteiligung mit Investisseurs & Partenaires zu unterzeichnen. Der Fonds IPAE 3 ist ein innovatives und wirkungsstarkes Instrument für Unternehmerinnen und Unternehmer in Westafrika und Madagaskar. Wir wollen junge Unternehmen finanzieren und begleiten – vor allem dort, wo der Zugang zu Finanzierungen schwierig ist. Dabei fördern wir gleichzeitig ein verantwortungsvolleres und weibliches Unternehmertum, die Beschäftigung und den Aufbau erfolgreicher Unternehmen. Diese Schwerpunkte prägen unser konkretes Engagement in Afrika mit unseren Partnern von Team Europa.“

Sébastien Boyé, Co-CEO von I&P: „Wir sind stolz, unsere langjährige Partnerschaft mit der EIB fortzusetzen. Seit fast 20 Jahren arbeiten wir zusammen. Dass die EIB zu den ersten Investoren von IPAE 3 gehört, zeigt ihr Vertrauen in unsere Arbeit und unser Know-how. Gemeinsam mit weiteren Akteuren spielt die EIB eine entscheidende Rolle für eine erfolgreiche Mitteleinwerbung in dieser ersten Zeichnungsrunde. Der Fonds IPAE 3 ist einzigartig: Er unterstützt leistungsstarke, verantwortungsvolle und innovative Unternehmen, die Lösungen für die großen Herausforderungen des Kontinents bieten – und dabei vor allem Frauen wirtschaftlich einbeziehen.“

Die neue Beteiligung stärkt die gute Partnerschaft zwischen der EIB und I&P. Es handelt sich bereits um die vierte Finanzierung: Bislang hat die EIB für die verschiedenen Fonds von I&P insgesamt 35,25 Millionen Euro bereitgestellt.

Finanziert wird die Beteiligung mit Unterstützung der Europäischen Kommission aus dem Treuhandfonds für die afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten (AKP-Treuhandfonds). Sie ist Teil des starken Engagements von Team Europa für junge Unternehmen in Afrika und im weiteren Sinne Teil der Global-Gateway-Strategie und des Global-Gateway-Programms EU-Afrika zur Förderung eines nachhaltigen und inklusiven Wachstums in Afrika.

Über ihren Geschäftsbereich EIB Global für Finanzierungen außerhalb der EU ist die EIB ist ein wichtiger Entwicklungsakteur in Afrika. Sie hat 2024 für konkrete Projekte, die Afrika entwicklungswirksam voranbringen, fast 3,1 Milliarden Euro bereitgestellt.

Anmerkung: Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Beteiligung am Fonds IPAE 3.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB finanziert Projekte, die den Zielen der EU entsprechen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie ist zentraler Partner der Global-Gateway-Strategie der EU. Die EIB Global will bis Ende 2027 Investitionen von 100 Milliarden Euro anschieben; das ist gut ein Drittel des Gesamtziels von Global Gateway. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Investisseurs & Partenaires

Investisseurs & Partenaires (I&P) ist seit mehr als 20 Jahren in der Finanzierung und Begleitung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie im Aufbau von Investmentteams in ganz Afrika aktiv.

Ihre Arbeit basiert auf drei Säulen: Unternehmerinnen und Unternehmer begleiten und finanzieren, Investmentteams aufbauen und entwickeln sowie das unternehmerische Ökosystem stärken. Bis heute hat I&P mehr als 300 Unternehmen in verschiedenen Branchen gefördert und unterstützt jährlich rund 50 KMU. Das Team ist auf 11 Standorte verteilt: Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Frankreich, Kamerun, Kenia, Madagaskar, Mali, Niger, Senegal und Uganda.

 

Un investissement de 15 M€ de la BEI dans le nouveau fonds I&P Afrique Entrepreneurs (IPAE 3) pour renforcer le soutien aux petites et moyennes entreprises africaines. Ce fonds novateur et à fort impact devrait créer plus de 4 000 emplois directs, dont au moins 40 % pour les femmes. Cet investissement, financé par le Fonds fiduciaire ACP, s’inscrit dans la stratégie Global Gateway de l’UE. Lors de la « Journée du Groupe BEI », la Banque européenne d’investissement (BEI) et Investisseurs & Partenaires (I&P) ont annoncé la conclusion d’un partenariat financier de 15 millions d’euros en faveur du nouveau fonds I&P Afrique Entrepreneurs 3 (IPAE 3). La cérémonie de signature s’est déroulée en présence d’Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI et de Jérémy Hajdenberg et Sébastien Boyé, Co-CEOs d’Investisseurs & Partenaires (I&P). Il s’agit d’un fonds novateur à fort impact en Afrique, soutenant des entreprises locales à fort potentiel de croissance dans des domaines clés pour les pays concernés, tels que l’agriculture, la nutrition, la santé, l’énergie, l’eau, l’industrie ou encore les services. Les objectifs d’impact à atteindre sont clairement définis pour les entreprises africaines financées : que ce soit la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat responsable, l’autonomisation des femmes ou encore la lutte contre le changement climatique. Le Fonds devrait créer plus de 4 000 emplois directs, dont au moins 40 % seront réservés aux femmes. De plus, il sera aligné à 100 % sur les critères du 2X Challenge soutenant l'entrepreneuriat féminin. La BEI, aux côtés de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et de PROPARCO, s’engage parmi les premiers investisseurs dans ce fonds, avec l’objectif d’attirer d'autres investisseurs publics et privés. Cet engagement de la BEI vise à catalyser plus de 4.5 fois son investissement. Il marque une étape décisive dans le financement de petites et moyennes entreprises en Afrique de l'Ouest et à Madagascar, notamment dans des pays où les fonds de capital investissement éprouvent traditionnellement de grandes difficultés à investir. I&P bénéficie d’implantations locales en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Sénégal et à Madagascar, et couvre également des pays proches comme par exemple le Bénin ou le Togo. « Je suis très heureux de signer ce nouvel investissement avec Investisseurs & Partenaires pour soutenir IPAE 3, un fonds innovant et à fort impact pour les entrepreneurs en Afrique, notamment en Afrique de l’Ouest et à Madagascar. Notre objectif est de financer et d’accompagner de jeunes entreprises, en particulier dans des pays où l’accès au financement est difficile. » a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Et d’ajouter : « En agissant ainsi, nous développons également un entreprenariat plus responsable et féminin, nous soutenons l’emploi et le développement de futurs champions. Ce sont des axes forts de notre action concrète en Afrique avec nos partenaires de l’Equipe Europe. » « Nous sommes particulièrement fiers de poursuivre notre partenariat de long terme avec la Banque européenne d’investissement, démarré il y a maintenant près de 20 ans. En étant parmi les premiers à s’engager formellement dans IPAE 3, la BEI joue un rôle décisif dans la réussite de cette levée de fonds, aux côtés des autres acteurs qui se positionnent sur ce premier closing. Cet engagement témoigne de la confiance portée à notre approche et à notre expertise. IPAE 3 se distingue par son ambition unique : financer des entreprises performantes, responsables et innovantes qui apportent des solutions aux grands défis du continent, tout en favorisant l’inclusion économique, en particulier celle des femmes. » a indiqué Sébastien Boyé, co-CEO d’I&P. Ce nouveau financement vient renforcer le partenariat de grande qualité développé entre la BEI et I&P, puisqu’il s’agit de la quatrième opération financière, portant ainsi à 35,25 millions d’euros le montant du soutien cumulé apporté aux différents fonds qu'I&P levés à ce jour. Cet investissement a été financé par le Fonds fiduciaire pour les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Fonds fiduciaire ACP) avec l’appui de la Commission européenne (CE). Il s’inscrit dans la forte mobilisation de l’Equipe Europe pour financer et accompagner les jeunes entreprises en Afrique, et plus largement dans la stratégie Global Gateway et son programme « UE-Afrique Global Gateway » pour soutenir une croissance durable et inclusive en Afrique. Acteur clef du développement en Afrique, la BEI via BEI Monde, sa branche dédiée aux financements hors UE, a consacré près de 3 milliards 100 millions d’euros d’investissements en 2024 en soutien à des projets concrets et à fort impact pour le continent africain. Note : Ce communiqué est de nature strictement informative et ne constitue ni une offre ni une invitation à investir dans IPAE 3 Informations générales Banque européenne d’investissement La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.  BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette stratégie de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde. Investisseurs & Partenaires Investisseurs & Partenaires (I&P) s’engage depuis plus de 20 ans à financer et accompagner les petites et moyennes entreprises africaines et à accompagner l'émergence d'équipes d'investissement sur le continent. Les activités d’I&P s’articulent autour de trois axes fondamentaux : financer et accompagner les entrepreneurs, soutenir et développer des équipes d'investissement, et renforcer l’écosystème entrepreneurial. À ce jour, I&P a soutenu plus de 300 entreprises dans divers secteurs et finance environ une cinquantaine de PME chaque année. Son équipe est répartie sur 11 sites : Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, France, Kenya, Madagascar, Mali, Niger, Sénégal et Ouganda.
IPAE III High Impact for Africa Fund
Projektübersicht

IPAE III HIGH IMPACT FOR AFRICA FUND

The proposed operation consists of a commitment to IPAE III High Impact For Africa Fund, a EUR 70m target impact fund focusing on entrepreneurship in fragile and least developed countries in sub-Saharan Africa, with a focus on West Africa (incl. Burkina Faso, Mali, and Niger) and Madagascar.

Unterzeichnet | 19/12/2024

Weitere Seiten zu diesem Thema

Kontakt

Anne-Cécile Auguin

Press Office

Referenz

2025-089-DE

Teilen

Tags

  • KMU
  • Ambroise FAYOLLE
  • Direktorium
Mehr Weniger

