Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Polen: EIB unterstützt nachhaltige Entwicklung mittelgroßer Städte

7 Februar 2025
  • EIB vergab 2024 über 1 Mrd. Zloty (rund 274 Mio. Euro) an Kielce, Radom, Rybnik und Chorzów
  • Gespräche mit anderen mittelgroßen polnischen Städten laufen
  • In Kielce fließen die EIB-Mittel in städtische Infrastruktur, Verkehr und Umweltprojekte
  • EIB hat seit 2022 rund 7,89 Mrd. Euro für nachhaltige Entwicklung polnischer Städte und Regionen bereitgestellt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat ein Rahmendarlehen von 224 Millionen Zloty für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt Kielce im Südosten Polens genehmigt. Die erste Tranche von 112 Millionen Zloty, die mit der Stadt unterzeichnet wurde, unterstützt Investitionen in die städtische Infrastruktur, den Verkehr sowie in Umwelt- und Klimastrategien.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska bei ihrem Besuch in Kielce: „Die dynamische Entwicklung mittelgroßer Städte zu fördern ist einer der Schwerpunkte der EIB. Als Klimabank der EU finanziert die EIB die Modernisierung und den Ausbau städtischer Infrastruktur sowie Klima- und Umweltprojekte, vor allem in Kohäsionsregionen. Letztes Jahr vergab die EIB fast 2,4 Milliarden Euro für die nachhaltige Entwicklung polnischer Städte und Regionen. Mit den EIB-Mitteln kann Kielce Grünanlagen, Verkehrsnetze und Sporteinrichtungen verbessern und Investitionen tätigen, die den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt wirklich etwas bringen. Durch die Partnerschaft mit Kielce und anderen Städten wie Rybnik, Chorzów und Radom erhöht die EIB die Lebensqualität der Menschen in Polen, auch außerhalb großer Metropolen.“

Der langfristige, günstige Kredit der EIB ermöglicht es Kielce, Projekte zu kofinanzieren, die auch direkte EU-Zuschüsse erhalten, und diese Mittel effizient einzusetzen. Eine Vereinbarung über die zweite Finanzierungstranche für die Stadt wird als Nächstes unterzeichnet.

Agata Wojda, Bürgermeisterin von Kielce: „Kielce finanziert mit dem Kredit den Eigenbeitrag, der bei extern kofinanzierten Projekten gefordert wird. Wir planen die Modernisierung eines zentralen Platzes, die Einrichtung eines Gründerzentrums und umfangreiche Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, einschließlich einer neuen Busflotte. Insgesamt wollen wir 761 Millionen Zloty in die Hand nehmen.“

Mehrere Milliarden Euro für polnische Städte, auch für mittelgroße

Seit 2022 hat die EIB 24 Finanzierungsvereinbarungen von insgesamt über 1,7 Milliarden Euro mit Städten und kommunalen Unternehmen unterzeichnet. Rechnet man Infrastrukturfinanzierungen und Durchleitungsdarlehen hinzu, belief sich die Unterstützung der Bank für nachhaltige Investitionen in polnischen Städten und Regionen in den letzten drei Jahren auf 7,89 Milliarden Euro. Neben großen Städten haben auch mittelgroße Städte mit 100 000 bis 250 000 Einwohnern profitiert. Im letzten Jahr genehmigte die EIB Rahmendarlehen für die Städte Kielce, Radom, Rybnik und Chorzów von insgesamt über 1 Milliarde Zloty.

Szymon Michałek, Bürgermeister von Chorzów: „Unsere Zusammenarbeit mit der EIB bringt die nachhaltige Entwicklung von Chorzów einen großen Schritt voran. Dank der EIB-Mittel kann die Stadt strategische Investitionen in wichtigen Bereichen wie Infrastruktur und Umweltschutz tätigen. Wenn wir sie richtig einsetzen, dann verbessern wir damit das Leben der Einwohnerinnen und Einwohner und machen Chorzów regional wettbewerbsfähiger.“

In Radom werden EIB-Mittel für Kindergärten, Sozialwohnungen, Grünflächen, nachhaltige Mobilität und die Energieeffizienz öffentlicher Gebäude eingesetzt.

Radosław Witkowski, Bürgermeister von Radom: „Die Partnerschaft mit der EIB bringt uns wirtschaftliche Vorteile und hilft unserer Stadt dabei, sich weiterzuentwickeln. Das erwarten auch unsere Einwohnerinnen und Einwohner.“

Piotr Kuczera, Bürgermeister von Rybnik: „Dank der EIB-Finanzierung wird unsere Stadt ein grünerer und schönerer Ort zum Leben.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klimaschutz und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, hochwirksame Investitionen außerhalb der EU und die Kapitalmarktunion.   

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 neue Finanzierungen von insgesamt fast 89 Milliarden Euro für über 900 wirkungsstarke Projekte. Fast zwei Drittel davon flossen in Klima- und Umweltprojekte. Beinahe die Hälfte der Finanzierungen wurden in Kohäsionsregionen vergeben, 17,2 Milliarden Euro waren gezielt für die nachhaltige Entwicklung von Städten und Regionen bestimmt. In Polen förderte die EIB den wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalt im letzten Jahr mit 5 Milliarden Euro und die Entwicklung von Städten und Regionen mit fast 2,4 Milliarden Euro. Die EIB-Gruppe veröffentlicht demnächst die Gesamtergebnisse ihrer Aktivitäten in Polen.

Kontakt

Gabriela Baczyńska

Press Office

Referenz

2025-054-DE

Teilen

Tags

  • Umwelt
  • Direktorium
  • Nachhaltigkeit
  • Teresa Czerwińska
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
13 Oktober 2020

Polen: Zehn Städte haben 2020 bisher EIB-Unterstützung erhalten – und es werden mehr

Von Ostrów Wielkopolski (72 000 Einwohner) bis Warschau (1,78 Millionen Einwohner) – polnische Städte aller Größenordnungen wenden sich für günstige Finanzierungen grüner und sozial inklusiver Stadtentwicklungsprojekte an die EIB. Seit Januar hat die EIB mit zehn polnischen Städten elf Finanzierungen im Gesamtvolumen von über zwei Milliarden Zloty (rund 500 Millionen Euro) unterzeichnet. Eine davon wird vom Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert, der Finanzierungssäule der Investitionsoffensive für Europa.

Städte Stadtentwicklung Institutional InvestEU EFSI-Wirkung Direktorium Teresa Czerwińska Polen Europäische Union Soziale Infrastruktur
21 April 2022

Die EIB-Gruppe in Polen 2021: Mehr Hilfe für grüne und digitale Wende

Im zweiten Jahr der Pandemie hat die Konjunktur in der EU und in Polen wieder deutlich angezogen. Die fluktuierenden Wachstumsprognosen zeigen, wie dynamisch sich die Rahmenbedingungen entwickelt haben. Die EIB-Gruppe passte ihre Finanzierungen an die Bedarfe an und unterstützte den polnischen privaten und öffentlichen Sektor 2021 mit einem Rekordbetrag von 6,5 Milliarden Euro.

Institutional KMU Digitales und Telekommunikation EIF Direktorium Teresa Czerwińska Polen Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation
14 August 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.