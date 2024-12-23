Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Aserbaidschan: EIB Global vergibt 43 Mio. Euro für Verwaltungsdigitalisierung

23 Dezember 2024
EIB
  • Kredit über 43 Mio. Euro zum Aufbau digitaler Infrastruktur
  • Zwei neue Rechenzentren für Staatsunternehmen AzlnTelecom
  • Investition in effizientere, transparentere öffentliche Verwaltung

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat über ihren außereuropäischen Geschäftsbereich EIB Global einen Kredit von 43 Millionen Euro zum Aufbau digitaler Infrastruktur für Verwaltungsleistungen unterzeichnet. Kreditnehmer ist die staatliche AzInTelecom LLC, die damit zwei hochmoderne Rechenzentren bauen will.

Zum ersten Mal vergibt die EIB Global einen Kredit an den öffentlichen Sektor in Aserbaidschan. Die Rechenzentren für Cloud-Dienste sollen 2027 fertiggestellt werden und öffentliche Informationen und Dienstleistungen schneller, sicherer und leichter zugänglich machen. Gleichzeitig eröffnet das Projekt durch Innovationen und qualifizierte Arbeitsplätze auch wirtschaftliche Chancen.

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in Aserbaidschan: „Wir freuen uns, erstmals einen Kredit an den öffentlichen Sektor in Aserbaidschan zu unterzeichnen. Ein besserer Informationszugang und eine resiliente digitale Transformation zählen zu den Kernprioritäten der Europäischen Investitionsbank. Die Investition mit ihrem Fokus auf Innovation und Transparenz trägt nicht nur zu einer modernen öffentlichen Verwaltung bei. Sie steht auch für nachhaltiges Wirtschaftswachstum und sozialen Fortschritt.“

Das Projekt entspricht dem EU-Wirtschafts- und Investitionsplan für die Östliche Partnerschaft und der Global-Gateway-Strategie. Es bekräftigt das Engagement der EU für eine nachhaltige Entwicklung und den digitalen Wandel in der Region.

Elkhan Azizov von AzInTelecom LLC erwartet einen kräftigen Schub für den digitalen Umbau in Aserbaidschan: „Mit diesem Projekt werden Cloud-Dienste für kleine und große Organisationen leichter zugänglich. Das wirkt sich unmittelbar positiv auf die Entwicklung des digitalen Ökosystems im Land aus. Und worauf ich besonders hinweisen möchte: Die beiden Rechenzentren in Abşeron und Hajigabul werden auf der Basis grüner Technologien gebaut.“

Hintergrundinformationen

Die EIB und die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 wollen wir Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

AzInTelecom LLC

AzInTelecom LLC ist der größte Cloud-Service-Anbieter in Aserbaidschan und das erste Unternehmen im Südkaukasus, das die international anerkannte „TIER 3“-Zertifizierung für Rechenzentren erhalten hat. Über Rechenzentren in Baku und Yevlax bietet AzInTelecom derzeit Cloud-Dienste für über 200 Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor an.

Weitere Informationen

Wirtschafts- und Investitionsplan für die Östliche Partnerschaft

Azerbaijan to digitise public administration with €43 million loan from EIB Global
Azerbaijan to digitise public administration with €43 million loan from EIB Global
Azerbaijan to digitise public administration with €43 million loan from EIB Global
©EIB
Download original
Azerbaijan to digitise public administration with €43 million loan from EIB Global
Azerbaijan to digitise public administration with €43 million loan from EIB Global
Azerbaijan to digitise public administration with €43 million loan from EIB Global
©EIB
Download original
Azerbaijan to digitise public administration with €43 million loan from EIB Global
Azerbaijan to digitise public administration with €43 million loan from EIB Global
Azerbaijan to digitise public administration with €43 million loan from EIB Global
©EIB
Download original

Kontakt

Begum Iman

Press Office

Referenz

2024-527-DE

Teilen

Tags

  • Digitales und Telekommunikation
  • Direktorium
  • Teresa Czerwińska
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
31 Mai 2021

Italien: EIB unterstützt TIM bei Auf- und Ausbau von 5G, Glasfasernetz und Rechenzentren

Mit zwei Darlehen von insgesamt 350 Millionen Euro hat die Europäische Investitionsbank (EIB) ihre Unterstützung für TIM beim Auf- und Ausbau einer modernen Netzinfrastruktur bekräftigt.

Institutional Digitales und Telekommunikation Telekommunication Direktorium Italien Griechenland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation
13 März 2025

Kasachstan: EIB Global vergibt 200 Mio. Euro an die Entwicklungsbank von Kasachstan für Energie- und Verkehrsinfrastruktur

Die EIB Global, der Bereich der EIB für globale Finanzierungen, hat eine Darlehensvereinbarung über 200 Millionen Euro mit der Entwicklungsbank von Kasachstan (DBK) unterzeichnet. Das Geld ermöglicht Investitionen öffentlicher und privater Einrichtungen in nachhaltige Verkehrsinfrastruktur, darunter der transkaspische Verkehrskorridor. Außerdem finanziert werden Projekte zur Diversifizierung erneuerbarer Energiequellen sowie andere Klimainitiativen.

Kasachstan Asien und Pazifik Entwicklung weltweit
25 Juli 2025

Griechenland: EIB vergibt 20 Mio. Euro mit InvestEU-Garantie an STiQ für Skalierung seiner KI-gestützten Cloud-Küchen-Plattform

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 20 Millionen Euro an das griechische Foodtech-Start-up STiQ. Das schnell wachsende Unternehmen setzt neue Maßstäbe für die KI-gestützte Cloud-Küche. Mit ihrer Finanzierung mit InvestEU-Garantie unterstützt die EIB das Unternehmen bei Forschung und Entwicklung, digitalen Innovationen und der Expansion im Ausland. STiQ trägt dazu bei, den Lieferservice für Essen in Europa intelligenter, nachhaltiger und skalierbarer zu gestalten.