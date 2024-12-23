Aserbaidschan: EIB Global vergibt 43 Mio. Euro für Verwaltungsdigitalisierung

EIB

Kredit über 43 Mio. Euro zum Aufbau digitaler Infrastruktur

Zwei neue Rechenzentren für Staatsunternehmen AzlnTelecom

Investition in effizientere, transparentere öffentliche Verwaltung

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat über ihren außereuropäischen Geschäftsbereich EIB Global einen Kredit von 43 Millionen Euro zum Aufbau digitaler Infrastruktur für Verwaltungsleistungen unterzeichnet. Kreditnehmer ist die staatliche AzInTelecom LLC, die damit zwei hochmoderne Rechenzentren bauen will.

Zum ersten Mal vergibt die EIB Global einen Kredit an den öffentlichen Sektor in Aserbaidschan. Die Rechenzentren für Cloud-Dienste sollen 2027 fertiggestellt werden und öffentliche Informationen und Dienstleistungen schneller, sicherer und leichter zugänglich machen. Gleichzeitig eröffnet das Projekt durch Innovationen und qualifizierte Arbeitsplätze auch wirtschaftliche Chancen.

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in Aserbaidschan: „Wir freuen uns, erstmals einen Kredit an den öffentlichen Sektor in Aserbaidschan zu unterzeichnen. Ein besserer Informationszugang und eine resiliente digitale Transformation zählen zu den Kernprioritäten der Europäischen Investitionsbank. Die Investition mit ihrem Fokus auf Innovation und Transparenz trägt nicht nur zu einer modernen öffentlichen Verwaltung bei. Sie steht auch für nachhaltiges Wirtschaftswachstum und sozialen Fortschritt.“

Das Projekt entspricht dem EU-Wirtschafts- und Investitionsplan für die Östliche Partnerschaft und der Global-Gateway-Strategie. Es bekräftigt das Engagement der EU für eine nachhaltige Entwicklung und den digitalen Wandel in der Region.

Elkhan Azizov von AzInTelecom LLC erwartet einen kräftigen Schub für den digitalen Umbau in Aserbaidschan: „Mit diesem Projekt werden Cloud-Dienste für kleine und große Organisationen leichter zugänglich. Das wirkt sich unmittelbar positiv auf die Entwicklung des digitalen Ökosystems im Land aus. Und worauf ich besonders hinweisen möchte: Die beiden Rechenzentren in Abşeron und Hajigabul werden auf der Basis grüner Technologien gebaut.“

Hintergrundinformationen

Die EIB und die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 wollen wir Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

AzInTelecom LLC

AzInTelecom LLC ist der größte Cloud-Service-Anbieter in Aserbaidschan und das erste Unternehmen im Südkaukasus, das die international anerkannte „TIER 3“-Zertifizierung für Rechenzentren erhalten hat. Über Rechenzentren in Baku und Yevlax bietet AzInTelecom derzeit Cloud-Dienste für über 200 Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor an.

Weitere Informationen

Wirtschafts- und Investitionsplan für die Östliche Partnerschaft