Italien: Grüner EIB-Kredit über 100 Mio. Euro mit SACE-Garantie an Iberdrola für neue Photovoltaikanlage in Sizilien

Neue Anlage in den Provinzen Enna und Catania geht 2025 in Betrieb und deckt mit jährlicher Erzeugungsleistung von etwa 400 GWh den Jahresstrombedarf von 154 000 italienischen Haushalten

EIB-Kredit mit Archimede-Garantie von SACE trägt zur REPowerEU-Initiative bei

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Iberdrola haben einen neuen grünen Kredit über 100 Millionen Euro für den Bau einer Photovoltaikanlage in Italien unterzeichnet. Die Investition leistet einen bedeutenden Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Italien und zu den Klimazielen der Europäischen Union. Es handelt sich um den ersten EIB-Kredit an Iberdrola mit SACE-Garantie.

Die neue Photovoltaikanlage geht 2025 in den sizilianischen Provinzen Enna und Catania in Betrieb und deckt mit 242,78 Megawatt Peak den Jahresstrombedarf von etwa 154 000 italienischen Haushalten. Der EIB-Kredit ist zu 70 Prozent durch die Archimede-Garantie von SACE abgesichert. SACE bietet marktgerechte Garantien für Finanzierungen und Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu 25 Jahren, um die Wettbewerbsfähigkeit italienischer Unternehmen zu steigern.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Die EIB bleibt für Italien ein wichtiger Partner für erneuerbare Energien. Mit ihren Finanzierungen macht sie Italien für ausländische Investoren attraktiv. Dabei hat sie stets ökologische Nachhaltigkeit, sozialen Zusammenhalt und Wirtschaftswachstum im Blick.“

Alessandra Ricci, CEO der SACE: „Wir sind stolz, mit der EIB zusammenzuarbeiten und Iberdrola bei diesem wichtigen Erneuerbare-Energien-Projekt in Sizilien zur Seite zu stehen, das Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit steigert sowie neue Arbeitsplätze schafft. Seit Einführung der Archimede-Garantien im vergangenen Juni haben wir mehr als 4,9 Milliarden Euro für Projekte genehmigt, die Italiens Wachstum fördern.“

Valerio Faccenda, CEO von Iberdrola Italien: „Mit diesem EIB-Kredit und der Unterstützung von SACE können wir die Energiewende in Italien weiter vorantreiben. Das neue Projekt sichert 154 000 Haushalten die Versorgung mit sauberem Strom.“

Die Investition verbindet technologische Innovation mit Umweltschutz und zeigt, wie nachhaltige Entwicklung funktioniert. Durch den Einsatz modernster Technologien erzielt die Photovoltaikanlage eine hohe Energieeffizienz bei minimaler Umweltbelastung. Darüber hinaus entstehen durch den Bau und den Betrieb der Anlage vor Ort neue Arbeitsplätze, was zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region beiträgt.

Das Projekt markiert den Beginn einer langen Zusammenarbeit zwischen EIB, SACE und Iberdrola, die künftig weitere Vorhaben dieser Art ermöglichen dürfte.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität. Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern. In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt. Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. eine Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen sind für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen. In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Damit fördert die Bank ein gerechtes Wachstum, um die Lebensstandards anzugleichen.

Die SACE ist eine italienische Versicherungs- und Finanzierungsgruppe, die dem Wirtschafts- und Finanzministerium direkt untersteht. Sie unterstützt Italiens Unternehmen und Wirtschaft mit einer breiten Palette von Instrumenten und Lösungen. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit in Italien und weltweit zu steigern. Die SACE-Gruppe ist seit über 45 Jahren der wichtigste Partner für italienische Unternehmen, die exportieren und in ausländischen Märkten expandieren. Mit ihren Finanzierungsgarantien unterstützt sie das Bankensystem. Damit will sie den Kreditzugang von Unternehmen erleichtern und im Rahmen des italienischen Green New Deal ihre Liquidität und Investitionen in Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit fördern, zunächst ausgehend vom Inlandsmarkt. Die SACE ist weltweit mit 14 Büros vertreten, die in den Zielländern Beziehungen zu den wichtigsten lokalen Partnern aufbauen und mit maßgeschneiderten Finanzierungsinstrumenten Geschäfte mit italienischen Unternehmen erleichtern. Mit einem Portfolio versicherter Finanzierungen und garantierter Investitionen von 260 Milliarden Euro hilft die Gruppe über 50 000 vorwiegend kleinen und mittleren Unternehmen beim Wachstum in Italien und in etwa 200 Ländern rund um die Welt.

Iberdrolas Engagement für nachhaltige Finanzierungen und eine dekarbonisierte Wirtschaft

Iberdrola intensiviert seine Anstrengungen für mehr Nachhaltigkeit. Dabei setzt das Unternehmen auf die Elektrifizierung der Wirtschaft durch saubere Energien. Sein Ziel: den Klimawandel bekämpfen und dort, wo es tätig ist, Wohlstand und Arbeitsplätze schaffen. Ende des dritten Quartals 2024 beliefen sich die grünen oder an Nachhaltigkeitskriterien gebundenen Finanzierungen der Gruppe bereits auf über 57 Milliarden Euro. Davon entfielen rund 27 Milliarden Euro auf grüne Anleihen.