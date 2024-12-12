Italien: InvestEU – EIB unterstützt Nachhaltigkeit und Effizienz in der Automobilindustrie mit 20 Mio. Euro an Tau Group

TAU Group

Tau Group kann mit EIB-Kredit 12 000 statt bislang 2 000 Tonnen pro Jahr hochleistungsfähigen und umweltfreundlichen Magnetdraht für Kraftfahrzeuge und Maschinenteile produzieren

Investitionen werden im Zeitraum 2024 bis 2027 im italienischen Turin vorgenommen

Finanzierung ist durch das InvestEU-Programm der Europäischen Kommission abgesichert

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat ein Venture-Debt-Darlehen von 20 Millionen Euro an die Tau Group vergeben. Das italienische Technologie-Start-up, das die Elektromobilität voranbringen will, kann mit den EIB-Mitteln die Produktion von hochleistungsfähigem Magnetdraht für Fahrzeuge und Maschinenteile steigern, der auch zur Energiewende beiträgt. Bis 2027 soll die Kapazität von bislang 2 000 Tonnen auf 12 000 Tonnen pro Jahr steigen. Der durch InvestEU abgesicherte Kredit wurde heute am Sitz der EIB in Luxemburg bekannt gegeben.

Die finanzierten Investitionen werden bis 2027 am Werk des Unternehmens in Turin vorgenommen. Die Tau Group will die Drähte künftig nicht mehr mithilfe gefährlicher und umweltschädlicher Lösungsmittel beschichten, sondern mit einer neuen Technologie, bei der fortschrittliche technische Polymere zum Zuge kommen.

Drähte wurden bisher in einem komplexen Vorgang mit mehreren Verdampfungsstufen und umweltschädlichen Lösungsmitteln in Elektromotoren eingesetzt. Das patentierte DryCycle-Verfahren der Tau Group liefert in nur einem Schritt die gleichen oder bessere Ergebnisse. Dabei werden keine Lösungsmittel verwendet, und der Energieverbrauch sowie Abfälle werden reduziert. Die Tau Group produziert so umweltfreundliche und kostengünstige Hochleistungsmagnetdrähte für Elektrofahrzeuge und andere Elektrogeräte und treibt damit Entwicklungen im nachhaltigen Verkehr voran.

Mit ihren Venture-Debt-Finanzierungen bietet die EIB eigenkapitalähnliche Darlehen, die auf die spezifischen Bedürfnisse schnell wachsender innovativer Unternehmen zugeschnitten sind. Mit mehr als 6 Milliarden Euro in 200 Finanzierungen und 50 Exit Deals seit 2015 ist das Venture-Debt-Portfolio der EIB das größte in Europa.

Alessandro Izzo, Direktor der Abteilung Eigenkapital, Wachstumskapital und Projektfinanzierung der EIB: „Die Automobilindustrie zu elektrifizieren und die Produktion effizient zu gestalten, hilft uns nicht nur im Kampf gegen den Klimawandel, sondern stärkt auch Europas Wettbewerbsfähigkeit. Mit unseren Finanzierungen wollen wir eine effizientere und nachhaltigere verarbeitende Industrie schaffen, die künftigen Herausforderungen standhält.“

Francesco Taiariol, CEO der Tau Group: „Der EIB-Kredit ist wichtig für ein schnelleres Wachstum der europäischen Industrie und die Elektrifizierung von Produktionsprozessen und des Konsums. Dank des Kredits können wir unsere Produktion steigern und das DryCycle-Verfahren zur Herstellung von Magnetdraht, einer wichtigen Komponente von Elektromotoren, voll ausnutzen. Die Tau Group will als Branchenführer die Nachhaltigkeit und Effizienz in diesem Sektor voranbringen und Europas Rolle als Vorreiter in der globalen Energiewende festigen.“

Hintergrund

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität. Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern. In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt. Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen sind für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen. In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Damit fördert die Bank ein gerechtes Wachstum, um die Lebensstandards anzugleichen.

InvestEU

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Es stößt auch private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten einfacher, effizienter und flexibler. InvestEU hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Tau Group

Die Tau Group ist ein Technologieunternehmen im Herzen der Energiewende, das sich für die Dekarbonisierung der Energie und für Elektromobilität einsetzt. Ihre patentierten Technologien verbinden eine nachhaltige, ressourceneffiziente Produktion mit der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, die in Elektrofahrzeugen und -geräten gebraucht wird. Dadurch können kleinere, haltbarere, umweltfreundlichere und leistungsstärkere Motoren, Transformatoren und Generatoren hergestellt werden. Der Fokus der Tau Group liegt auf umweltschonenden Schutzbeschichtungen für Hochleistungsdrähte aus Kupfer, Aluminium und Stahl.