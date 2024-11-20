Kroatien: EIB vergibt 200 Mio. Euro an HBOR für grüne Finanzierungen

EIB

HBOR erhält EIB-Kredit über 200 Mio. Euro, um grüne und sonstige Finanzierungen für heimische Unternehmen auszuweiten

Kredit ist eine neue Tranche eines Darlehens über 500 Mio. Euro zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Entwicklung in Kroatien

Im Rahmen einer gesonderten Vereinbarung berät die EIB die HBOR zur Ausweitung grüner Finanzierungen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen 200 Millionen Euro schweren Kredit an die kroatische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (HBOR), um die Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen in Kroatien zu verbessern. Die EIB-Mittel werden von der HBOR an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Midcap-Unternehmen und öffentliche Einrichtungen weitergeleitet und fließen in Projekte, die Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit fördern.

Der Kredit ist Teil einer Darlehensvereinbarung über 500 Millionen Euro zwischen der EIB und Kroatiens nationaler Förderbank HBOR. Im vergangenen Jahr erhielt die HBOR eine erste Tranche über 200 Millionen Euro.

Zudem berät die EIB das Institut im Rahmen einer gesonderten neuen Vereinbarung bei der Ausweitung grüner Finanzierungen für relativ kleine Projekte. In den kommenden sieben Monaten erhält die HBOR gezielte technische Hilfe, um ihre Finanzierungskapazität auf diesem Gebiet auszubauen, die Bewertung von Umweltprojekten zu verbessern und die Kriterien der EIB für grüne Finanzierungen einzubeziehen.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Diese Partnerschaft baut auf unserer hervorragenden Zusammenarbeit mit der HBOR auf und intensiviert unser Engagement für den ökologischen und wirtschaftlichen Wandel in Kroatien. Durch unsere zweckgebundenen Klimaschutzkredite und unsere Beratung kann die HBOR in Kroatien bei nachhaltigen Finanzierungen eine Führungsrolle übernehmen und grüne Investitionen mit großer Wirkung tätigen. Gemeinsam schaffen wir ein solides Fundament für Kroatiens nachhaltige Zukunft, indem wir Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen die Instrumente für ein nachhaltiges Wachstum an die Hand geben.“

Die EIB unterstützt die HBOR mit einem Durchleitungsdarlehen für mehrere Empfänger (MBIL). Dabei handelt es sich um den zweiten Kredit mit einem „grünen Finanzierungsfenster“: 20 Prozent der Mittel sind für Projekte vorgesehen, die die ökologische Nachhaltigkeit fördern. Außerdem trägt der gesamte Kredit zur Kohäsion bei und unterstützt eine ausgewogene wirtschaftliche Entwicklung des Landes.

Hrvoje Čuvalo, Vorsitzender des Verwaltungsrats der HBOR: „Die heute im Rahmen des Durchleitungsdarlehens für Klimaprojekte unterzeichnete Vereinbarung vertieft unsere langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit mit der EIB. Wir sind stolz, dass wir dadurch weiterhin Nachhaltigkeits- sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte finanzieren können, die für die Entwicklung der kroatischen Wirtschaft von zentraler Bedeutung sind. Unsere Partnerschaft unterstützt nicht nur die Umsetzung grüner Investitionen, sie bietet kroatischen Unternehmen und Einrichtungen auch besseren Zugang zu Geldern aus EU-Fonds wie der Aufbau- und Resilienzfazilität.“

Die EIB bietet die geplante Beratung für die HBOR über ihr Green-Gateway-Programm an, das über die InvestEU-Beratungsplattform der Europäischen Kommission finanziert wird. Es soll Finanzinstituten helfen, mehr grüne Finanzierungen für kleinere Projekte und Unternehmen bereitzustellen.

Das Green-Gateway-Programm stärkt auch die Rolle der HBOR bei der Koordinierung von Schulungen zu grünen Finanzierungen im kroatischen Finanzsektor. Dadurch können die Geschäftsbanken vom Know-how der EIB profitieren. Zudem unterstützt es das kroatische Finanzministerium und die am Forum für nachhaltige Finanzierungen teilnehmenden Regierungsmitglieder bei ihren Bemühungen, das Bewusstsein und die Bereitschaft für künftige Green-Finance-Regulierungen und -Initiativen zu schärfen.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

HBOR

Die kroatische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ist die Entwicklungs- und Exportbank sowie die Exportkreditagentur der Republik Kroatien. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Entwicklung der kroatischen Wirtschaft zu fördern. Durch Kreditvergabe, Investitionen in Risikokapitalfonds, Versicherung von Exporten gegen politische und wirtschaftliche Risiken, Garantien sowie Unternehmensberatung baut die HBOR Brücken zwischen unternehmerischen Ideen und deren Umsetzung, mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der kroatischen Wirtschaft zu stärken. Die EIB hat der HBOR bislang über 3,6 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um das Wachstum von KMU, Midcap-Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in Kroatien zu fördern.