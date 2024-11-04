Italien: Neue Vereinbarung von EIB und CDP über 1 Mrd. Euro für den öffentlichen Sektor

Shutterstock

EIB-Garantie von 500 Mio. Euro ermöglicht neue CDP-Kredite von 1 Mrd. Euro an öffentliche Einrichtungen

EIB und CDP stärken Partnerschaft für die italienische Wirtschaft und fördern Initiativen mit positiven Umweltauswirkungen, vor allem in Mittel- und Süditalien

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Cassa Depositi e Prestiti (CDP) haben eine Vereinbarung bekannt gegebenen, die ihre Zusammenarbeit stärken und öffentliche Investitionen in Schlüsselsektoren der italienischen Wirtschaft fördern soll. Mit bis zu 1 Milliarde Euro unterstützen sie nachhaltiges Wachstum in den Regionen und Investitionen der öffentlichen Hand, die sich positiv auf die ökologische Nachhaltigkeit, den sozialen Zusammenhalt und die Entwicklung Süditaliens auswirken.

Konkret garantiert die EIB Kredite von insgesamt bis zu 500 Millionen Euro, die die CDP für italienische Regionen bereitstellt. Dadurch kann die CDP in den nächsten fünf Jahren Kredite von bis zu 1 Milliarde Euro an öffentliche Einrichtungen vergeben.

Die neuen Kredite bringen die wirtschaftliche Entwicklung in Mittel- und Süditalien voran, auch in den vom Erdbeben 2016 betroffenen Regionen. Außerdem fließt das Geld in Projekte, die den Klimawandel eindämmen, die Resilienz gegenüber Wetterextremen verbessern und den sozialen Zusammenhalt fördern.

Die EIB und die CDP unterstützen den öffentlichen Sektor auf Basis einer soliden Zusammenarbeit, die durch diese zweite Garantievereinbarung weiter gestärkt wird. Die erste Vereinbarung von 2022 hatte zum Ziel, das Wirtschaftswachstum zu fördern und die grüne Wende öffentlicher Einrichtungen zu beschleunigen.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität. In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt.

Cassa Depositi e Prestiti

Die Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ist Italiens Förderbank und unterstützt seit 1850 die Wirtschaft des Landes. Sie soll die Entwicklung der Industrie und Infrastruktur in Italien vorantreiben und damit zum wirtschaftlichen und sozialen Wachstum beitragen. Die CDP fördert schwerpunktmäßig die nachhaltige Entwicklung der Regionen sowie Innovationen und das Wachstum italienischer Unternehmen, auch im Ausland. Als Finanzierungs- und Beratungspartner hilft sie Kommunen, Infrastruktur aufzubauen und die öffentliche Versorgung zu verbessern. Die CDP beteiligt sich auch an der internationalen Zusammenarbeit bei Projekten in Entwicklungs- und Schwellenländern. Sie refinanziert sich vollständig über privates Kapital, das sie über Postsparbücher und Postsparbriefe sowie durch Emissionen an den in- und ausländischen Kapitalmärkten aufnimmt.