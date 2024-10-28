Italien: ACEA: 500 Mio. Euro von EIB und CDP mit Garantie von SACE für Investitionen in das Stromverteilungsnetz

©Alexander Schimmeck/ Unsplash

Vereinbarung soll Elektrizitätsinfrastruktur von Areti stärken und unterstützt Ziele des REPowerEU-Plans

Erste Tranche von 320 Mio. Euro wurde heute unterzeichnet; Unterzeichnung der zweiten Tranche von 180 Mio. Euro folgt 2025

Areti, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der ACEA Group, die für das Stromnetz in Rom und Formello verantwortlich ist, will durch die Modernisierung, Verbesserung und Erweiterung der Elektrizitätsinfrastruktur eine effizientere Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger bieten.

Das ist das wichtigste Ziel der Finanzierung von 500 Millionen Euro, die ACEA von der Europäischen Investitionsbank (EIB), abgesichert durch die Archimede-Garantie von SACE, und der Cassa Depositi e Prestiti (CDP) unter Einsatz von Mitteln der EIB erhält.

Heute wurden in Rom die Vereinbarungen für die erste Tranche der Finanzierung unterzeichnet, deren Gesamtvolumen 320 Millionen Euro beträgt. Davon stammen 200 Millionen Euro direkt von der EIB, die zu 70 Prozent durch die Archimede-Garantie von SACE abgedeckt sind, und 120 Millionen Euro von der CDP, die dafür Mittel der EIB einsetzt. Die zweite Tranche von 180 Millionen Euro soll 2025 unterzeichnet werden.

Mit dieser Vereinbarung kofinanzieren EIB, CDP und SACE den Investitionsplan von Areti gemäß den Zielen des REPowerEU-Plans, mit dem die Europäische Union ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern und den Übergang zu grüner Energie beschleunigen will. Die Finanzierung fördert einen Maßnahmenplan zur Digitalisierung der Infrastruktur. Im Einzelnen sind Maßnahmen in den folgenden Bereichen vorgesehen:

Verbesserung des Nieder- und Mittelspannungsnetzes von Rom einschließlich der Installation neuer Leitungen, um die Kapazität und Belastbarkeit zu steigern

Modernisierung des Mittel- und Niederspannungsnetzes, um durch fortschrittliche Diagnostik, Fernsteuerung und Automation die Sicherheit zu verbessern

Ausbau und Aufrüstung von Umspannwerken

Verbesserung der Netzintelligenz für dynamisches Netzmanagement, die Steuerung von Abnahmestellen (PODs) mittels intelligenter 2G-Zähler und Lastmanagement (Demand Response) auf breiter Ebene durch künstliche Intelligenz und IoT-Plattformen

Die Finanzierung unterstreicht, welche Rolle EIB und CDP als primäre institutionelle Geldgeber für den Investitionsplan von ACEA sowie SACE als strategischer Finanzversicherungspartner spielen, auch für die zukünftigen Operationen der Gruppe. Die Archimede-Garantie der SACE sichert Finanzierungen und Anleihen zu Marktbedingungen über einen Zeitraum von maximal 25 Jahren ab, um die nationale Wettbewerbsfähigkeit zu fördern.

Fabrizio Palermo, Chief Executive Officer von ACEA: „Die heute gemeinsam mit EIB, CDP und SACE unterzeichneten Vereinbarungen sind für ACEA von besonderer strategischer Bedeutung. Und sie sind ein Beleg für den Nutzen und die Qualität der Investitionen in das Stromverteilungsnetz, die die Gruppe in den kommenden Jahren geplant hat. Durch den Einsatz neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz werden diese Investitionen die Infrastruktur widerstandsfähiger und flexibler machen.“

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Diese Finanzierung zeigt erneut, wie sich die EIB für die Energiewende und die Ziele von REPowerEU einsetzt, die wir mit 45 Milliarden Euro an zusätzlichen Finanzierungen bis 2027 unterstützen. Die Modernisierung der Elektrizitätsinfrastruktur ist von größter Bedeutung – nicht nur, um das Netz effizienter und belastbarer zu machen, sondern auch, um mehr erneuerbare Energie in das System zu integrieren.“

Dario Scannapieco, Chief Executive Officer der Cassa Depositi e Prestiti: „Dank der in den letzten Jahren wirksam geförderten Synergien mit den europäischen Institutionen ist die CDP heute in der Lage, wirkungsstarke Finanzierungen zum Wohl des Landes zu unterstützen. Die Unterstützung für ACEA ist ein weiterer Beleg dafür, dass sich die CDP engagiert für den Ausbau und die Modernisierung der italienischen Infrastruktur engagiert einsetzt. Auf Basis der gefestigten Partnerschaft mit der EIB, die häufig auch durch die SACE unterstützt wird, konnten wir über die Jahre Gesamtinvestitionen von rund 13 Milliarden Euro für das Wirtschaftswachstum in den verschiedenen Gebieten auf den Weg bringen.“

Alessandra Ricci, Chief Executive Officer der SACE: „Wir wollen durch die Archimede-Garantie weiterhin Investitionen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in Italien unterstützen, etwa durch Projekte wie die Modernisierung der Elektrizitätsinfrastruktur von ACEA. Die neue Finanzierung sorgt für noch stärkere Synergien mit den institutionellen Investoren EIB und CDP bei Projekten, die sich spürbar auf die italienische Wirtschaft auswirken können.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. Die EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität. In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt.

ACEA ist einer der bedeutendsten Industriekonzerne in Italien und seit 1999 an der Börse notiert. Das Unternehmen ist in den Bereichen integrierte Wasserversorgung, Stromverteilung, öffentliche und künstlerische Beleuchtung, Strom- und Gasvertrieb, Energieerzeugung überwiegend aus erneuerbaren Quellen sowie in der Abfallbehandlung und -verwertung tätig. ACEA ist das landesweit führende Unternehmen im Wassersektor und versorgt etwa zehn Millionen Menschen. Zudem gehört das Unternehmen in Italien zu den größten Akteuren in der Energieverteilung sowie im Umweltsektor, wo es jährlich etwa 1,8 Millionen Tonnen an Abfällen managt.

Die Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ist Italiens Förderbank und unterstützt seit 1850 die Wirtschaft des Landes. Mit ihren Finanzierungen soll sie die Weiterentwicklung der Industrie und Infrastruktur in Italien vorantreiben und damit zum wirtschaftlichen und sozialen Wachstum des Landes beitragen. Im Mittelpunkt der CDP-Finanzierungen stehen eine nachhaltige Entwicklung sowie das Wachstum und die Innovationsfähigkeit italienischer Unternehmen, auch auf internationaler Ebene. Die CDP steht Gebietskörperschaften bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten und der Verbesserung von öffentlichen Versorgungsdiensten mit Finanzierungs- und Beratungsleistungen partnerschaftlich zur Seite. Darüber hinaus beteiligt sie sich aktiv an der internationalen Zusammenarbeit für Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Cassa Depositi e Prestiti finanziert sich vollständig aus privaten Quellen, durch Postsparbücher und Postsparbriefe sowie durch Emissionen an den in- und ausländischen Kapitalmärkten.

Die SACE ist eine italienische Versicherungs- und Finanzierungsgruppe, die dem Wirtschafts- und Finanzministerium direkt untersteht. Sie unterstützt Italiens Unternehmen und Wirtschaft mit einer breiten Palette von Instrumenten und Lösungen. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit in Italien und weltweit zu steigern. Die SACE-Gruppe ist seit über 45 Jahren der wichtigste Partner für italienische Unternehmen, die exportieren und in ausländischen Märkten expandieren. Mit ihren Finanzierungsgarantien unterstützt sie das Bankensystem. Damit will sie den Kreditzugang von Unternehmen erleichtern und im Rahmen des italienischen Green New Deal ihre Liquidität und Investitionen in Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit fördern, zunächst ausgehend vom Inlandsmarkt. Die SACE ist weltweit mit 14 Büros vertreten, die in den Zielländern Beziehungen zu den wichtigsten lokalen Partnern aufbauen und mit maßgeschneiderten Finanzierungsinstrumenten Geschäfte mit italienischen Unternehmen erleichtern. Mit einem Portfolio versicherter Finanzierungen und garantierter Investitionen von 260 Milliarden Euro hilft die Gruppe über 50 000 vorwiegend kleinen und mittleren Unternehmen beim Wachstum in Italien und in etwa 200 Ländern rund um die Welt.