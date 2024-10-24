Italien: EIB und Terna unterzeichnen Kredit über 400 Mio. Euro für Modernisierung des Stromnetzes

Terna

Investitionen in ein widerstandsfähigeres und zuverlässigeres Stromnetz

Vereinbarung unterstützt die Ziele von REPowerEU, für die die EIB bis 2027 zusätzliche 45 Mrd. Euro bereitstellt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der italienische Übertragungsnetzbetreiber Terna haben einen Finanzierungsvertrag über 400 Millionen Euro unterzeichnet. Mit dem Geld wird das italienische Stromnetz effizienter und zuverlässiger gemacht.

Bis 2026 sollen landesweit Anlagen modernisiert und durch innovative, ökologisch nachhaltige Lösungen ersetzt werden. Das Netz wird so deutlich gestärkt, damit es künftigen Extremwetterereignissen besser standhält.

Mit dem Finanzierungsvertrag festigen die EIB und Terna ihre Partnerschaft. Sie ist wichtig, um die REPowerEU-Ziele zu erreichen, die Energiewende voranzutreiben und die Versorgungssicherheit in Europa zu stärken.

Wie schon frühere EIB-Finanzierungen hat auch dieser Kredit eine Laufzeit von 22 Jahren ab Auszahlung, die in einer einzigen festverzinslichen Tranche erfolgt. Die längere Laufzeit und die im Marktvergleich geringeren Kosten kommen Terna bei seinen Bemühungen entgegen, seine Finanzierungsstruktur zu optimieren und seine Effizienz zu stärken.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Investitionen in modernere Stromnetze sind die Voraussetzung, um die steigende Energienachfrage zu bewältigen, die Integration erneuerbarer Energiequellen zu fördern und uns auf die digitale Transformation einzustellen. Diese Vereinbarung mit Terna unterstreicht den Einsatz der EIB für Projekte, die Energieinfrastruktur modernisieren, die grüne Wende vorantreiben und die Energiesicherheit in Italien und Europa stärken.“

Giuseppina Di Foggia, CEO und Generaldirektorin von Terna: „Die zunehmende Elektrifizierung des Verbrauchs und die wachsende globale Nachfrage, der größere Anteil von Erneuerbaren am Energiemix und vor allem die immer häufigeren Klimaextreme zeigen, dass Terna weiter in das über 75 000 Kilometer lange Stromnetz investieren muss, für das das Unternehmen im ganzen Land zuständig ist. Dazu kommen noch der Bau von neuen Backbone-Systemen und Unterseeverbindungen. Wir müssen die bestehenden Anlagen modernisieren, um das Netz widerstandsfähiger und sicherer zu machen und eine angemessene Übertragung sicherzustellen. Gleichzeitig brauchen wir neue Verbindungen für eine größere Netzkapazität. Wir begrüßen daher die erneute Unterstützung der Europäischen Investitionsbank. Sie hilft uns bereits bei einem weiteren wichtigen Projekt für die Energiewende des Landes, dem ‚Tyrrhenian Link‘, der größten unterseeischen Stromübertragungsleitung der Welt.“

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität. In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt.

Terna

Die Terna-Gruppe ist ein europa- und weltweit führender Betreiber von Stromübertragungsnetzen. Sie betreibt in Italien das rund 75 000 Kilometer lange nationale Hochspannungsnetz mit über 900 Umspannwerken. Auftrag der Gruppe ist es, 365 Tage im Jahr rund um die Uhr den Betrieb, die Qualität und die Effizienz des italienischen Stromnetzes zu sichern, bei gleichen Zugangsbedingungen für alle Marktteilnehmer. Mit mehr als 6 100 Beschäftigten spielt Terna eine wichtige Rolle bei der Energiewende hin zur vollständigen Dekarbonisierung und Einbindung von Strom aus erneuerbaren Quellen in das Netz. Weitere Informationen unter www.terna.it