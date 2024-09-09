Italien: EIB und LIFTT starten 100-Mio.-Euro-Initiative für innovative Firmen

EIB

Vereinbarung über Gründung einer Aktiengesellschaft, an der sich EIB und LIFTT mit je 50 Mio. Euro beteiligen

Geplant sind 20 bis 30 Kapitalbeteiligungen vor allem an italienischen Firmen in Sektoren wie Life Sciences, Deeptech und Cleantech

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die italienische Risikokapitalgesellschaft LIFTT starten gemeinsam eine 100-Millionen-Euro-Initiative für Investitionen in hoch innovative Firmen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde heute in Rom von EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti und LIFTT-Chairman Stefano Buono unterzeichnet. Es soll eine Aktiengesellschaft gegründet werden, an der sich die EIB und LIFTT zu je 50 Millionen Euro beteiligen.

Die neue Gesellschaft mit Namen LIFTT EuroInvest will sich an 20 bis 30 Unternehmen beteiligen, hauptsächlich italienischen Start-ups und kleinen bis mittelgroßen Unternehmen in Schlüsselsektoren wie Life Sciences, Cybersicherheit, Deeptech und Cleantech. Die Initiative soll technologische Innovationen fördern und ein nachhaltiges Wachstum ermöglichen, indem sie den ökologischen Fußabdruck der Beteiligungsfirmen verkleinert.

EIB Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um die technologische Kluft in Europa zu schließen. Die Bedeutung der Vereinbarung mit LIFTT reicht über ein rein finanzielles Investment hinaus: Sie zeigt ein greifbares Engagement für Innovation, mehr hoch qualifizierte Arbeitsplätze, Fortschritt und Wettbewerbsfähigkeit in Europa.“

Stefano Buono, Chairman von LIFTT: „Diese Vereinbarung zeigt, dass unsere Erfolge und Erfahrung mit Investitionen in disruptive Technologien anerkannt und geschätzt werden. Wir danken der EIB für die Chance, unsere Kräfte zu bündeln und gemeinsam Unternehmen zu fördern, die Ideen für eine nachhaltige und innovative Zukunft entwickeln und umsetzen. Wir teilen die Vorstellungen der EIB und wollen mit vereinten Kräften die Wettbewerbsfähigkeit italienischer und europäischer Unternehmen in Sektoren mit hoher Wertschöpfung stärken. Heute ist ein großartiger Tag für alle, die an Europa glauben und in Europa investieren.“

LIFTT sondiert fortlaufend den Markt, um Unternehmen zu identifizieren, die in der Industrie und Forschung auf organisches und nachhaltiges Wachstum setzen. Die neue Partnerschaft mit der EIB soll ausdrücklich eine starke sozioökonomische Wirkung entfalten. Sie ermöglicht Firmen, mehr in die technologische und ökologische Wende zu investieren. Damit entstehen außerdem qualifizierte Arbeitsplätze in Sektoren, die die Wirtschaft von morgen prägen.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität. In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt.

LIFTT ist eine nicht ausschließlich gewinnorientierte Beteiligungs-Holding, die mit einer innovativen und dynamischen Vision Risikokapital für den Technologietransfer bereitstellt. Mit dem Unternehmer und Wissenschaftler Stefano Buono an der Spitze verfolgt sie ein ESG-inspiriertes ethisches Geschäftsmodell. Sie kann über 200 private und institutionelle Investoren vorweisen, darunter Azimut, the LINKS, Compagnia di San Paolo und CRT Foundations, LIFTT hat bislang 104,7 Millionen Euro eingesammelt und 51 Beteiligungen an innovativen Start-ups und KMU abgeschlossen, ausgehend von einer Pipeline von über 3 000 Unternehmen in allen Marktsektoren, mit einem Schwerpunkt auf Deeptech.