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LIFTT (SA)

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 50.000.000 €
Dienstleistungen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/08/2024 : 50.000.000 €
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18/04/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LIFTT (SA)
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB und LIFTT starten 100-Mio.-Euro-Initiative für innovative Firmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 März 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/08/2024
20220921
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LIFTT (SA)
LIFTT SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of an Equity/Quasi-equity co-investment platform with LIFTT SpA, an Italian Venture builder backed by Italian foundations and asset managers (such as Fondazione Sanpaolo and Azimut Holdings).

The aim is to support LIFTT investing in innovative Italian and European early to growth-stage innovative small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the fields of life sciences, future tech (e.g. cybersecurity, deep tech industrial) and cleantech field. The investment rationale of the programme is to build up a portfolio of investments located in the EU27 and with the high additionality and multiplier expected from equity operations. The facility will be highly additional to the existing activities of LIFTT.

Additionality and Impact

This innovative project addresses the failure in financial markets for small innovative and high-growth companies arising from the limited access and/or prohibitive cost of financing charged by creditors/investors as a result from information asymmetries, higher uncertainty, lack of collateral and imperfect screening and monitoring. The project is in line with the objectives of Horizon Europe program. The project will deliver innovative products and solutions. EIB's financing, as it is structured, would be complementary to European VC investors and other players so that it would provide a signalling effect to crowd-in other capital providers, which are necessary for the completion of the product development stage and commencing commercial operations.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter's investments concern investments for research, development and innovation activities that are expected to be carried out with existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during appraisal.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by the EU directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The EIB's services will verify details during the project due diligence.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
13 Dezember 2023
5 August 2024
Weitere Unterlagen
18/04/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LIFTT (SA)
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB und LIFTT starten 100-Mio.-Euro-Initiative für innovative Firmen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LIFTT (SA)
Datum der Veröffentlichung
18 Apr 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
205857019
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220921
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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