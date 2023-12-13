LIFTT (SA)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
The operation consists of an Equity/Quasi-equity co-investment platform with LIFTT SpA, an Italian Venture builder backed by Italian foundations and asset managers (such as Fondazione Sanpaolo and Azimut Holdings).
The aim is to support LIFTT investing in innovative Italian and European early to growth-stage innovative small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the fields of life sciences, future tech (e.g. cybersecurity, deep tech industrial) and cleantech field. The investment rationale of the programme is to build up a portfolio of investments located in the EU27 and with the high additionality and multiplier expected from equity operations. The facility will be highly additional to the existing activities of LIFTT.
This innovative project addresses the failure in financial markets for small innovative and high-growth companies arising from the limited access and/or prohibitive cost of financing charged by creditors/investors as a result from information asymmetries, higher uncertainty, lack of collateral and imperfect screening and monitoring. The project is in line with the objectives of Horizon Europe program. The project will deliver innovative products and solutions. EIB's financing, as it is structured, would be complementary to European VC investors and other players so that it would provide a signalling effect to crowd-in other capital providers, which are necessary for the completion of the product development stage and commencing commercial operations.
The promoter's investments concern investments for research, development and innovation activities that are expected to be carried out with existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during appraisal.
The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by the EU directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The EIB's services will verify details during the project due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.