Italien: EIB, Natixis CIB und Sunprime unterzeichnen 204-Mio.-Euro-Kredit für eines der größten Fotovoltaik-Portfolios Italiens

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB) und die Sunprime-Gruppe haben einen Kredit von 204 Millionen Euro unterzeichnet. Damit wird eines der größten Fotovoltaik-Portfolios Italiens finanziert.

Mehr als 100 Fotovoltaikanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 220 Megawatt werden in Italien auf Dächern und am Boden installiert. Das fördert die intelligente Raumnutzung und eine dezentrale Produktion.

Die Anlagen erzeugen nach Inbetriebnahme im Jahr 2026 knapp 275 Gigawattstunden grünen Strom pro Jahr und decken den jährlichen Bedarf von mehr als 105 000 italienischen Haushalten. Das Projekt trägt zum RePowerEU-Programm bei, das die EIB bis 2027 mit weiteren 45 Milliarden Euro unterstützen will. Zudem bringt es Italiens Ziele für erneuerbare Energien voran. Die Fotovoltaikanlagen dürften während ihrer Nutzungsdauer die CO 2 -Emissionen um etwa 2,35 Millionen Tonnen reduzieren.

EIB Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Italien verfügt über ein großes Potenzial für die Produktion von Solarenergie. Dieser Kredit macht das Land energieunabhängiger. Die EIB ist die Klimabank der EU. Mit unseren Mitteln schaffen wir eine nachhaltigere Welt für künftige Generationen.“

Antonio Mazzitelli, CEO von Sunprime: „Dank diesem wichtigen Kredit können wir unser Ziel von 500 Megawatt Peak mit landesweit insgesamt 400 Projekten erreichen. Die Fotovoltaikanlagen werden dort installiert, wo sie eine nachhaltigere Wirkung erzielen: auf Dächern nach der Asbest-Sanierung, auf Dächern energieintensiver Unternehmen und auf Industrie- und Agrarflächen nahe Industriezonen.“

Stefano Mazza, Infra&Energy Finance Executive Director bei Natixis CIB (Mailand): „Wir sind stolz, als alleiniger Underwriter für Sunprimes wichtige Greenfield-Initiative zu fungieren. Das festigt unsere führende Position im Sektor der erneuerbaren Energien in Italien. Dieser grüne Kredit zeigt, dass wir bei Natixis unseren Schwerpunkt weiter auf nachhaltige Entwicklung legen, um dem ökologischen Wandel und den ökologischen Werten gerecht zu werden.

Die meisten Anlagen profitieren vom Anreiztarif des italienischen Dekrets zur Förderung erneuerbarer Energien (FER-1-Dekret), da sie auf Industrieflächen oder (im Zuge einer Asbest-Sanierung) auf Dächern installiert werden und somit 20 Jahre Einnahmen aus Verträgen generieren. Für die verbleibende Kapazität der auf Agrarflächen entstehenden Anlagen wird Sunprime langfristige Stromabnahmeverträge abschließen oder die Energie auf dem Markt verkaufen.

Berater der Transaktion sind Legance – Avvocati Associati (für rechtliche Aspekte aufseiten der Kreditgeber), Ashurst Studio Legale gemeinsam mit Ashurst LLP (rechtliche Beratung von Sunprime), Praxi (Technisches), Marsh (Versicherung), KPMG (Steuer- und Modellprüfer) und ValeCap (Finanzberater von Sunprime).

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Bank der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie finanziert solide Projekte, die zu den strategischen Zielen der Europäischen Union beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität. In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt.

Sunprime

Sunprime ist ein unabhängiger Solarstromerzeuger, der sich auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Fotovoltaikanlagen in Italien spezialisiert hat. Das 2020 gegründete Unternehmen besitzt und betreibt heute rund 180 Megawatt installierte Leistung und hat über 110 Beschäftigte. Zu Sunprimes Anteilseignern gehören neben seinem Management auch Nofar Energy und Noy Fund.

Natixis Corporate & Investment Banking

Natixis Corporate & Investment Banking ist ein weltweit führendes Finanzinstitut, das Unternehmen, Finanzinstituten, Finanzsponsoren sowie staatlichen und supranationalen Organisationen Beratungs-, Investment-Banking-, Finanzierungs-, Firmenkunden- und Kapitalmarktdienste anbietet. Wir beraten unsere Kunden in 30 Ländern bei ihrer strategischen Entwicklung, und helfen ihnen, ihr Geschäft aus- und umzubauen und ihre positive Wirkung zu maximieren. Wir unterstützen die Energiewende, indem wir unsere Finanzierungsbilanz bis 2050 auf einen Pfad von 1,5 °C ausrichten. Natixis CIB ist Teil des Geschäftsbereichs Global Financial Services der BPCE-Gruppe, der zweitgrößten Bankengruppe Frankreichs, die über die beiden Retail-Banking-Netze der Banque Populaire und der Caisse d’Epargne agiert. Somit profitiert Natixis CIB von der Finanzstärke und den soliden Ratings der Gruppe. (Standard & Poor‘s: A+, Moody’s: A1, Fitch: A+, R&I: A+).