Griechenland: EIB und griechische Banken verbessern Kreditzugang mittelgroßer Unternehmen

EIB

Neue Garantien von 700 Mio. Euro für die vier systemrelevanten griechischen Banken sichern frische Kredite von 1,4 Mrd. Euro für mittelgroße Firmen ab

Von den Garantien profitieren Alpha Bank (200 Mio. Euro), National Bank of Greece (100 Mio. Euro), Eurobank (200 Mio. Euro) und Piraeus Bank (200 Mio. Euro)

Abdeckung von Kreditverlusten und Eigenkapitalentlastung sollen Risikobereitschaft der Banken erhöhen und neue Kredite mobilisieren

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die vier systemrelevanten griechischen Banken haben ein neues Garantieprogramm über 700 Millionen Euro vereinbart. Damit sollen mittelgroße Unternehmen (Midcaps) im Land unterstützt werden. Konkret hat sich die EIB verpflichtet, jeden einzelnen Kredit, den die vier teilnehmenden Banken (Alpha Bank, National Bank of Greece, Eurobank und Piraeus Bank) aus einem neuen Kreditportfolio von 1,4 Milliarden Euro vergeben, zu 50 Prozent abzusichern.

Dadurch können förderfähige Unternehmen mit 250 bis 3 000 Beschäftigten Kredite zu günstigen Konditionen in Anspruch nehmen, um ihren Betriebskapitalbedarf und ihre Investitionen zu finanzieren. Sie sind für mehr Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit unerlässlich.

Die neuen Garantien sind Teil des EU-weiten Risikoteilungsprogramms (Linked Risk-Sharing, LRS) der EIB und dürften landesweit neue Finanzierungen von fast zwei Milliarden Euro für förderfähige Midcaps mobilisieren, aus eigenen Mitteln der Banken und Mitteln Dritter.

Das neue Garantieprogramm wurde am 24. Juli von EIB-Vizepräsident Yannis Tsakiris und Vertreterinnen und Vertretern der vier systemrelevanten Banken in Athen auf den Weg gebracht. Dabei unterstrichen sie, wie wichtig ihre Partnerschaft für die griechische Realwirtschaft ist: Sie stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Landes und schafft und sichert Arbeitsplätze.

EIB-Vizepräsident Yannis Tsakiris: „Wir arbeiten konsistent mit den vier systemrelevanten Banken Griechenlands zusammen, um die Realwirtschaft des Landes mit Finanzierungen und Garantien zu unterstützen. Vereinbarungen wie diese erleichtern mittelgroßen Unternehmen den Zugang zu Krediten und günstigeren Konditionen. Um wettbewerbsfähiger zu werden brauchen die griechischen Unternehmen mehr Kapital, was sich angesichts der derzeit hohen Zinssätze schwierig gestaltet.“

Yannis Emiris, General Manager Wholesale Banking bei der Alpha Bank: „Die Alpha Bank unterhält Finanzierungsbeziehungen mit 65 Prozent der kleinen und mittleren griechischen Unternehmen. Angesichts dieser Führungsposition sehen wir uns umso mehr in der Verantwortung, unseren Kunden zu helfen, nachhaltiger und widerstandsfähiger zu werden. Durch die neue Partnerschaft mit der EIB können wir dieser Verantwortung gerecht werden. Das EIB-Risikoteilungsprogramm gibt uns mehr Möglichkeiten, mittelgroße griechische Unternehmen zu unterstützen. Dank günstiger Konditionen können die Firmen ihren Kapitalbedarf und ihre Investitionen finanzieren, wettbewerbsfähiger werden, wachsen und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen.“

Vassilis Karamouzis, General Manager Corporate and Investment Banking bei der National Bank of Greece: „Die Unterstützung mittelgroßer Unternehmen hat für die Nationalbank von Griechenland (NBG) nach wie vor Priorität. Dank unserer langjährigen Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank konnten wir bislang Kredite von mehr als drei Milliarden Euro für diese Firmen bereitstellen. Daher ist es uns wichtig, unsere erfolgreiche Kooperation mit der EIB mit einem neuen Garantieprogramm auszuweiten, damit noch mehr Unternehmen in ganz Griechenland von günstigen Finanzierungskonditionen profitieren können.“

Panagiotis Lymperopoulos, General Manager, Head of Large Corporate & Loan Syndications bei der Eurobank: „Die Eurobank unterstützt seit jeher das Unternehmertum für ein stabiles und kontinuierliches Wachstum der griechischen Wirtschaft. Mit unserer Beteiligung am neuen Garantieprogramm der Europäischen Investitionsbank stellen wir erneut unsere enge Zusammenarbeit unter Beweis. Damit leisten wir einen weiteren Beitrag zur Unternehmensförderung, zur Modernisierung des griechischen Produktionsmodells und zu einem nachhaltigen und dauerhaften Wachstum.“

Theodore Tzouros, Executive General Manager, Chief Corporate & Investment Banking bei der Piraeus Bank: „Die EIB-Gruppe gehört zu den wichtigsten Partnern der Piraeus Bank. Durch unsere reibungslose Zusammenarbeit haben wir zahlreiche Finanzierungsinstrumente bereitgestellt, damit griechische Unternehmen investieren, wettbewerbsfähiger werden und Arbeitsplätze schaffen können. Auf diese Weise haben wir ein Kreditportfolio von fünf Milliarden Euro aufgebaut. Wir schätzen unsere Zusammenarbeit mit der EIB und die bemerkenswerten Ergebnisse und sind stolz darauf, an ihrem LRS-Programm teilzunehmen, das dringend benötigtes Kapital für die Realwirtschaft mobilisiert.“

Garantien spielen bei der Kreditvergabe eine entscheidende Rolle, weil sie etwaige Kreditverluste decken und die Eigenkapitalanforderungen für garantierte Aktiva reduzieren. Sie können so die Risikobereitschaft der Finanzinstitute erhöhen und zusätzliche Kreditvergabekapazitäten schaffen, was letztlich den griechischen Unternehmen zugutekommt.

Die jüngsten Vereinbarungen stärken die Rolle der EIB als wichtiger Geldgeber für griechische Unternehmen jeder Größe. Sie knüpfen an die Garantien an, die im Jahr 2022 unter dem Europäischen Garantiefonds (EGF) bereitgestellt wurden.

Durch starke Partnerschaften mit dem Bankensektor und den Einsatz moderner, innovativer Finanzierungsinstrumente räumt die EIB Investitionshindernisse aus dem Weg und stellt sicher, dass sie die am besten geeigneten Projekte finanziert, um Marktversagen und Investitionslücken auszugleichen.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Bank der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

In Griechenland unterzeichnete die EIB-Gruppe, bestehend aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), im Jahr 2023 Finanzierungen von 2,5 Milliarden Euro. Davon flossen 36 Prozent an kleine und mittelgroße Unternehmen. Insgesamt unterzeichnete die EIB-Gruppe 2023 neue Finanzierungen in Höhe von 88 Milliarden Euro.