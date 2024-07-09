Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Italien: EIB und Banca Sella - 200 Mio. Euro für italienische Unternehmen

9 Juli 2024
EIB

 

  • EIB vergibt 100 Mio. Euro für Investitionen und Betriebskapitalbedarf kleiner und mittlerer Unternehmen
  • Banca Sella verdoppelt die Mittel durch weitere 100 Mio. Euro für Unternehmen
  • Mindestens 30 Prozent des EIB-Kredits fließen in innovative Projekte, weitere 20 Prozent gehen an Unternehmen in Kohäsionsregionen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Banca Sella haben eine Finanzierungsvereinbarung über 100 Millionen Euro unterzeichnet. Das Geld ist für Investitionen und den Betriebsmittel- und Liquiditätsbedarf von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie von Midcap-Unternehmen bestimmt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Produkt- und Prozessinnovationen sowie Projekten in Kohäsionsregionen. Die Banca Sella stellt weitere 100 Millionen Euro bereit, sodass insgesamt 200 Millionen Euro für KMU und Midcap-Unternehmen zur Verfügung stehen.

Gemäß der Vereinbarung sind mindestens 30 Prozent der EIB-Mittel für innovative oder wachstumsstarke Unternehmen bestimmt, die unter anderem FuE-Projekte (Forschung und Entwicklung) fördern, Produkte zur Modernisierung ihres Geschäfts benötigen oder neue Prozesse einführen. Weitere 20 Prozent sind für Projekte oder Unternehmen in Kohäsionsregionen vorgesehen (Abruzzen, Apulien, Basilikata, Kalabrien, Kampanien, Marken, Molise, Sardinien, Sizilien, Umbrien), in Einklang mit den EU-Zielen für die Regionalentwicklung auf wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Ebene.

Die Unternehmen können Kredite von bis zu 12,5 Millionen Euro beantragen – zu einem günstigen Zinssatz und mit einer Mindestlaufzeit von 25 Monaten.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Mit dieser Vereinbarung baut die EIB ihre Unterstützung für die italienische Industrie in zwei Schlüsselbereichen aus: Innovation und wirtschaftliche Entwicklung in Kohäsionsregionen.“

Giorgio De Donno, stellvertretender Generaldirektor und stellvertretender CEO von Banca Sella: „Die Finanzierungsvereinbarung mit der EIB ist besonders wichtig, weil sie uns bei unserer Kernaufgabe hilft, nämlich kleine Unternehmen und Midcap-Unternehmen finanziell zu unterstützen. Die Firmen bemühen sich intensiv darum, ihre Prozesse zu verbessern und an neue Technologien anzupassen. Innovationsfähigkeit ist einer der Schlüssel zu mehr Wirtschaftswachstum und Entwicklung, gerade im aktuellen Umfeld der zunehmenden Globalisierung der Märkte und des starken Schubs für Hightech-Innovationen. Unsere Aufgabe ist es, die Unternehmen auf ihrem Weg zu begleiten, indem wir ihnen die bestmöglichen Finanzierungsprodukte bieten.“

Hintergrundinformationen

  Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die zu den Kernzielen der EU beitragen. Sie finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt.

Projektübersicht

SELLA INNOVATION LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

The project consists of an MBIL to finance EIB eligible investments by SMEs and MidCaps in Italy. Minimum 30% of the financing will be dedicated to innovation and minimum 20% of the investments will be located in EIB cohesion regions.

Unterzeichnet | 04/07/2024

Kontakt

Lorenzo Squintani

Press Office

Referenz

2024-273-DE

Teilen

Tags

  • KMU
  • Direktorium
  • Gelsomina VIGLIOTTI
Mehr Weniger

