Polen: EIB-Gruppe weiht Digitalzentrum in Warschau ein

EIB-Gruppe investiert mit neuem IT-Exzellenzzentrum in Warschau in die digitale Transformation

IT-Zentrum unterstützt alle EIB-Dienststellen weltweit

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe hat in Warschau ein IT-Exzellenzzentrum eröffnet, um Cloud Computing, Cybersicherheit und andere digitale Bereiche auszubauen.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Das neue IT-Zentrum in Warschau unterstreicht Polens bedeutende Rolle für die Entwicklung der EIB-Gruppe. Wir wollen das Exzellenzzentrum zu einem attraktiven Arbeitsplatz machen, der Chancen bietet und neue Talente anlockt. Damit erweitern wir nicht nur unsere IT-Kompetenz, sondern sorgen zudem dafür, dass wir unseren Kunden auch in Zukunft digitale Lösungen bieten können.“

Das Exzellenzzentrum verbessert die globalen Aktivitäten der EIB-Gruppe durch neue Kompetenzen, mehr Innovation und eine breiter angelegte Zusammenarbeit.



Kaisu Christie, Chief Digital Officer der EIB-Gruppe: „Wir freuen uns sehr über unser neues Exzellenzzentrum in Warschau. Davon werden wir deutlich profitieren. So können zum Beispiel unsere bestehenden Teams Nischenwissen nutzen, wir haben Zugang zu einem breiteren Pool an IT-Talenten, und unser operatives Modell wird krisenfester. Wir begrüßen unsere neuen Kolleginnen und Kollegen in Warschau ganz herzlich in unserer IT-Familie. Gemeinsam mit unseren Teams in Luxemburg werden sie die Art, wie wir unser Geschäft betreiben und Innovationen voranbringen, revolutionieren.“



Das Exzellenzzentrum hat vier Schwerpunkte:

Cloud: Kompetenz aufbauen und „Cloud First“-Strategie unterstützen

M365: Cybersicherheits-Aktivitäten einführen und M365-Fähigkeiten aufbauen

Pega: entsprechende Kompetenzen ins Haus holen, um strategische Projekte zu unterstützen und zu beschleunigen

Kompatibilität: Support-Fähigkeiten für Markt- und Finanzrisikoanwendungen stärken

Hintergrundinformationen

Die EIB-Gruppe in Polen: Zahlen und Fakten

Polen zählt Jahr für Jahr zu den Hauptempfängern von Finanzierungen der EIB-Gruppe. 2023 vergab die Gruppe fast 5,1 Milliarden Euro für Kernprioritäten des Landes. EIB-Ergebnisse 2023: Polen erhält von der EIB-Gruppe 2023 fast 5,1 Mrd. Euro für die Wirtschaft

Insgesamt hat die EIB fast 100 Milliarden Euro für Projekte vergeben, die das Leben der Menschen in Polen verbessern und die Wirtschaft des Landes stärken.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte.

Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Unter ihrem Klimabank-Fahrplan vergibt die EIB-Gruppe über die Hälfte ihrer jährlichen Finanzierungen für Projekte, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Damit fördert die Bank ein gerechtes Wachstum, um die Lebensstandards anzugleichen.