Italien: EIB vergibt 100 Mio. Euro an Snam für mehr Energieeffizienz

EIB

Mittel dienen der energetischen Sanierung öffentlicher und privater Gebäude und sollen Energieeffizienz in der Industrie verbessern

Von der EIB geförderte Maßnahmen dürften Energieeinsparungen ermöglichen, die dem Jahresverbrauch von über 10 000 italienischen Haushalten entsprechen

Vereinbarung trägt zu REPowerEU-Zielen bei, die die EIB bis 2027 mit zusätzlichen Investitionen von 45 Milliarden Euro unterstützen will

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Snam haben eine Finanzierungsvereinbarung über 100 Millionen Euro unterzeichnet, um öffentliche Gebäude energetisch zu sanieren und die Energieeffizienz der Industrie zu verbessern. Der Kredit kann über drei Jahre in mehreren Tranchen, deren Laufzeit je maximal 15 Jahre beträgt, abgerufen werden.

Projektentwickler ist Renovit, ein auf Energieeffizienz spezialisiertes Unternehmen der Snam-Gruppe. Vorgesehen ist, mehr als 400 öffentliche und private Gebäude in Italien energieeffizienter zu machen und Solarmodule mit einer Gesamtleistung von ca. 24 Megawatt zu installieren. Die EIB schätzt, dass durch diese Initiativen genug saubere Energie erzeugt wird, um den Jahresverbrauch von über 10 000 italienischen Haushalten zu decken und jährlich 84 Gigawattstunden Energie einzusparen.

Die EIB und die Snam arbeiten schon seit über zehn Jahren zusammen, und aktuell stehen Finanzierungen von insgesamt knapp 1,5 Milliarden Euro aus. Die neue Vereinbarung entspricht den Klimazielen der EU und dem REPowerEU-Plan, den die EIB bis 2027 mit zusätzlichen 45 Milliarden Euro unterstützen will.

EIB-Präsidentin Gelsomina Vigliotti: „Gebäude sind in Europa für rund 40 Prozent der gesamten CO 2 -Emissionen verantwortlich. Die Vereinbarung hilft, ihre negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, und ist daher eine wichtige Etappe für eine grünere, nachhaltiger Zukunft Italiens. Wir müssen die Energieeffizienz verbessern, wenn wir Europas Energieautonomie sichern und die Stromkosten der Haushalte und Unternehmen senken wollen.“

Snam-CFO Luca Passa: „Der EIB-Kredit ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu nachhaltigen Finanzierungen, den Snam seit einigen Jahren und mit ehrgeizigen Zielen eingeschlagen hat. Über die EIB-Förderung freuen wir uns ganz besonders, weil sie unser Engagement für die Energiewende in Italien anerkennt – in diesem Fall durch strukturelle Initiativen, die öffentliche Gebäude und Industriebauten noch nachhaltiger machen.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Sie finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt.

Snam

Snam betreibt Europas größtes Erdgasnetz mit einer Länge von rund 38 000 Kilometern innerhalb und außerhalb Italiens. Das Unternehmen ist auch in der Erdgasspeicherung tätig, wo es über 17 Prozent der europäischen Kapazität hält, sowie in der Rückvergasung. Seine jährliche Kapazität dort liegt aktuell bei 13,5 Milliarden Kubikmetern Gas und soll 2025 mit der Inbetriebnahme der Anlage in Ravenna auf 18,5 Milliarden Kubikmeter steigen. In den Bereichen Energieeffizienz und dezentrale Erzeugung ist Snam über Renovit tätig (Snam 60,05 Prozent, CDP Equity S.p.A. 30 Prozent, andere Minderheitsaktionäre 9,95 Prozent). Renovit trägt zu den nationalen Energieeffizienzzielen für 2030 und der Dekarbonisierung der Wirtschaft bei, indem es die Energieeffizienz in Wohnanlagen, Unternehmens- und öffentlichen Verwaltungsgebäuden fördert.

www.snam.it