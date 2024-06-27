Rumänien: Banca Transilvania unterzeichnet erste synthetische Verbriefung für neue Kredite an kleine und mittlere Unternehmen

Transaktion zeigt: Mit Verbriefungen können Banken ihr Kapital neu einsetzen und gezielt Arbeitsplätze und einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität fördern

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) hat eine synthetische Verbriefung mit der Banca Transilvania unterzeichnet, die im Gegenzug die Vergabe neuer Kredite zugesagt hat. Damit setzen beide Seiten ihre langjährige Zusammenarbeit fort.



Für die Banca Transilvania ist die wegweisende Transaktion die erste Verbriefung und die erste Kapitalentlastung durch die EIB-Gruppe. Dabei gibt die rumänische Bank das mit bestehenden Krediten verbundene Risiko weiter und kann dadurch mehr Neukredite vergeben. Gleichzeitig verpflichtet sie sich, den neu gewonnenen Spielraum für zusätzliche Kredite an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Midcaps im Land zu nutzen. Das Geschäft fällt unter das europäische Regelwerk für sogenannte „einfache, transparente und standardisierte“ Verbriefungen. Der Europäische Investitionsfonds (EIF) garantiert bei der Transaktion eine Mezzanine-Tranche im Wert von mehr als 324 Millionen Leu, die wiederum durch eine Rückgarantie der Europäischen Investitionsbank (EIB) abgesichert ist. Darüber hinaus sichert der EIF eine Senior-Tranche von mehr als 1,67 Milliarden Leu ab, die zu 50 Prozent von der EIB rückgarantiert wird. Gegenstand der Verbriefung ist ein Portfolio an Mikro-, KMU- und Firmenkrediten mit einem ausstehenden Volumen von mehr als 2 Milliarden Leu.

Ömer Tetik, CEO der Banca Transilvania: „Ich freue mich, dass wir mit diesem neuen Projekt unsere Zusammenarbeit mit der EIB fortsetzen. Damit beschleunigen wir den Zugang zu Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen hier im Land, die eine tragende Säule der rumänischen Wirtschaft sind. Neben einer Verbesserung der Finanzierungskapazität bietet uns die EIB immer Fachwissen und Best Practices, sodass wir unser Kapital noch besser einsetzen können.“

Die Banca Transilvania sagt im Rahmen der Vereinbarung zu, über einen Zeitraum von drei Jahren neue Kredite im Volumen von mehr als 2,64 Milliarden Leu an kleine und mittlere Unternehmen sowie Midcaps zu vergeben. Mindestens 20 Prozent dieser Mittel werden in Klima- und Nachhaltigkeitsprojekte fließen. Dies zeigt das klare Bestreben der Banca Transilvania und der EIB-Gruppe, den Übergang zu einer CO 2 -armen Wirtschaft zu fördern.

Marjut Falkstedt, geschäftsführende Direktorin des EIF: „Die Transaktion mit der Banca Transilvania unterstreicht unseren festen Willen, rumänische Unternehmen zu fördern, damit sie in schwierigen Zeiten bestmöglich wachsen können. Ich freue mich, dass sich die Banca Transilvania bei ihrer ersten Verbriefung auf unsere bewährte Kompetenz stützt und wir gemeinsam neue Chancen für die rumänische Wirtschaft schaffen können – mit einer Transaktion, die zu mehr Investitionen in ökologische Nachhaltigkeit führt.“

EIB-Vizepräsident Ioannis Tsakiris: „Die Beteiligung der EIB hat einen Signaleffekt bei anderen internationalen Finanzinstituten und bringt die Entwicklung des Kapitalmarkts in Rumänien voran.“

Hintergrundinformationen

Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen sind für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Damit fördert die Bank ein gerechtes Wachstum, um die Lebensstandards anzugleichen.

Europäischer Investitionsfonds

Seit dem 2. Mai 2024 hat der EIF ein neues Logo, das sich an den aktuellen Logos der EU-Familie orientiert und die Rolle des Fonds als wichtiger Akteur der EU unterstreicht.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Seine Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa den Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern. Das Angebot des EIF umfasst Risiko- und Wachstumskapital, Garantien und Mikrofinanzprodukte. Damit trägt der EIF zu Kernzielen der EU bei, wie Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum, Innovation und Digitalisierung, soziale Wirkung, Kompetenzen und Humankapital, Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.

Banca Transilvania