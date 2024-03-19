2023 neue Zusagen der EIB-Gruppe für Portugal von mehr als 2,1 Mrd. Euro – über 25 % mehr als im Vorjahr

Portugal unter den sieben größten Empfängern von EIB-Finanzierungen gemessen am Bruttoinlandsprodukt

Über 1 Mrd. Euro für kleine und Midcap-Unternehmen

Mehr als 66 % aller Finanzierungen der Gruppe in Portugal für Kohäsion

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) hat 2023 neue Finanzierungen von über 2,1 Milliarden Euro für Portugal zugesagt – über 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Rund die Hälfte ging an kleine und Midcap-Unternehmen.

Die EIB-Gruppe, die aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) besteht, leistete auch transformative Unterstützung für nachhaltige Energie, natürliche Ressourcen, digitale Technologien, Innovation und Kohäsionsregionen.

EIB-Präsidentin Nadia Calviño erklärte dazu: „Die EIB-Gruppe erzielte 2023 hervorragende Ergebnisse in Portugal. Unsere Finanzierungen haben die portugiesische Wirtschaft wettbewerbsfähiger gemacht, den sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt vor Ort erhöht und eine grüne Wirtschaft vorangetrieben. Wir verstärken unsere Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen, die die portugiesische Wirtschaft prägen, und machen sie zu einem Motor von Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und nachhaltiger Entwicklung.“

Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) war Portugal weiter unter den sieben größten Mittelempfängern der EIB-Gruppe. Ihre Finanzierungen beliefen sich auf 0,8 Prozent des portugiesischen BIP. Mit den Geldern der EIB-Gruppe konnten insgesamt rund 7,7 Milliarden Euro mobilisiert werden.

2023 sagte die EIB 1,8 Milliarden Euro für Großprojekte zu, die die Infrastruktur verbessern, zur Beschäftigungsfähigkeit und zu nachhaltigem Wachstum beitragen und gleichzeitig Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit fördern. Der EIF kurbelte mit 366 Millionen Euro Innovation und Geschäftswachstum an.

Stärkung aller übergeordneten Finanzierungsziele der EIB

Die Mittel der EIB-Gruppe für kleine und mittlere Unternehmen und Midcap-Unternehmen lagen mit 1,02 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch wie 2022. So erhielten mehr als 19 000 portugiesische Betriebe eine Finanzierung. 2023 unterzeichnete die EIB Vereinbarungen mit Santander, novobanco und Millennium bcp, um neue Finanzierungen von 2,3 Milliarden Euro zu mobilisieren und damit kleine, mittlere und Midcap-Unternehmen des Landes wettbewerbsfähiger zu machen. Der EIF unterzeichnete Transaktionen im Gesamtbetrag von 366 Millionen Euro. Damit werden rund 1,2 Milliarden Euro mobilisiert. 90 Prozent der Transaktionen waren Garantien und Verbriefungen.

Die Finanzierungen der EIB in Portugal für Innovation, Digitalisierung und Humankapital stiegen um über 70 Prozent auf 282 Millionen Euro. Ein gutes Beispiel für das Engagement der EIB für dieses Finanzierungsziel ist ein Kredit über 99 Millionen Euro für Forschung, Innovation, Bildung und Geschäftsentwicklung. Er ist Teil der zweiten Tranche eines Rahmendarlehens, das unter der Partnerschaftsvereinbarung zwischen Portugal und der EU für die Durchführung der Europäischen Strukturfonds mit der portugiesischen Regierung unterzeichnet wurde.

Insgesamt 604 Millionen Euro der EIB-Gruppe flossen in nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen. So wurde unter anderem mit der The Navigator Company eine Finanzierungsvereinbarung über 115 Millionen Euro unterzeichnet für den Bau und Betrieb eines hocheffizienten Rückgewinnungskessels im Industriekomplex Setúbal. Das Projekt soll die direkten CO 2 -Emissionen um rund 136 000 Tonnen pro Jahr reduzieren.

2023 investierte die EIB in Portugal 209 Millionen Euro unter ihrem übergeordneten Finanzierungsziel nachhaltige Städte und Regionen. Gemeinsam mit portugiesischen öffentlichen und privaten Akteuren hilft die EIB Städten und Regionen, ökologisch nachhaltiger und widerstandsfähiger zu werden. Die Bank unterzeichnete etwa mit der Stadt Loures einen Kredit über 24 Millionen Euro. Dieser erste Teil eines Rahmendarlehens von 100 Millionen Euro verbessert die Lebensbedingungen der Menschen, regt das Wirtschaftswachstum an und stärkt die Klimaanpassung. 90 Millionen Euro sagte die EIB als Teil eines Rahmendarlehens an Portugal für die Durchführung der Europäischen Strukturfonds zu.

Engagement für grüne Wende und Zusammenhalt

2023 verstärkte die EIB-Gruppe in Portugal ihren Einsatz für die beiden Querschnittsziele Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit sowie wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt.

Die grünen Finanzierungen der EIB in dem Land stiegen um 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Beitrag der EIB zu ihrem Querschnittsziel Bekämpfung des Klimawandels und ökologische Nachhaltigkeit belief sich 2023 auf 746 Millionen Euro. Ein gutes Beispiel für grüne Finanzierungen ist eine Verbriefung von EIB-Gruppe und Santander, mit der sie die Energieeffizienz von Gebäuden fördern. Dabei geht es um Sanierungs- und Neubauvorhaben. Durch eine Garantie der EIB-Gruppe über 81 Millionen Euro kann Santander Neukredite von insgesamt 162 Millionen Euro für Energieeffizienzprojekte vergeben.

2023 beliefen sich die Kohäsionsfinanzierungen der EIB-Gruppe auf 1,41 Milliarden Euro oder mehr als 66 Prozent ihres gesamten Finanzierungsvolumens in Portugal. 60 Millionen Euro flossen in den Ausbau des Hafens von Leixões. Er bekommt eine tiefere Fahrrinne und breitere Wellenbrecher und wird dadurch seeseitig besser erreichbar. Das Projekt in einer Kohäsionsregion der EU verbessert den Personen- und Güterverkehr, sichert den Zugang zu Arbeitsplätzen und Dienstleistungen und unterstützt den Handel und das Wirtschaftswachstum.

Weitere Informationen zu den Jahresergebnissen der EIB-Gruppe und zur Aktivität der EIB-Gruppe in Portugal 2023.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Zielen der EU beitragen. EIB-Projekte bringen Wettbewerbsfähigkeit, Innovationen, eine nachhaltige Entwicklung, den sozialen und territorialen Zusammenhalt und einen gerechten und schnellen Übergang zur Klimaneutralität voran.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen ist für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Dies unterstreicht den Willen der Bank, ein gerechtes Wachstum zu fördern und die Lebensstandards anzugleichen.